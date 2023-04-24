В Пермском крае сестра и дочь покойного судятся за наследство

Судебная система пока на стороне дочери Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Пермского края решила отсудить наследство у своей племянницы. По словам женщины, она в последние месяцы жизни тяжело больного брата ухаживала за ним, покупала продукты, готовила еду. В это время его дочь, которой после смерти отца отошли двухкомнатная квартира, дача и деньги, в судьбе мужчины участия не принимала и даже не пришла похороны.

«Ответчик (дочь наследодателя) живет на той же улице, по профессии врач-кардиолог, однако в уходе за отцом никакого участия не принимала. После смерти отца на похороны, поминки не явилась. Говорила об отце, что был асоциальным лицом, отказывалась нести расходы на его погребение», — приводятся доводы истицы на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми.

Сестра покойного потребовала в суде признать племянницу недостойным наследником, но первая инстанция отказала ей. Суд пришел к выводу, что доводы истицы нельзя отнести к числу предусмотренных статьей 1117 Гражданского Кодекса РФ, которая описывает основания для отстранения ответчика от наследования. Между тем дело еще не закончено. Сестра покойного имеет право обжаловать это решение в Пермском краевом суде.