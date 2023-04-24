В Пермском крае сестра и дочь покойного судятся за наследство

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Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Судебная система пока на стороне дочери Фото:

Жительница Пермского края решила отсудить наследство у своей племянницы. По словам женщины, она в последние месяцы жизни тяжело больного брата ухаживала за ним, покупала продукты, готовила еду. В это время его дочь, которой после смерти отца отошли двухкомнатная квартира, дача и деньги, в судьбе мужчины участия не принимала и даже не пришла похороны.

«Ответчик (дочь наследодателя) живет на той же улице, по профессии врач-кардиолог, однако в уходе за отцом никакого участия не принимала. После смерти отца на похороны, поминки не явилась. Говорила об отце, что был асоциальным лицом, отказывалась нести расходы на его погребение», — приводятся доводы истицы на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми.

Сестра покойного потребовала в суде признать племянницу недостойным наследником, но первая инстанция отказала ей. Суд пришел к выводу, что доводы истицы нельзя отнести к числу предусмотренных статьей 1117 Гражданского Кодекса РФ, которая описывает основания для отстранения ответчика от наследования. Между тем дело еще не закончено. Сестра покойного имеет право обжаловать это решение в Пермском краевом суде.

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Жительница Пермского края решила отсудить наследство у своей племянницы. По словам женщины, она в последние месяцы жизни тяжело больного брата ухаживала за ним, покупала продукты, готовила еду. В это время его дочь, которой после смерти отца отошли двухкомнатная квартира, дача и деньги, в судьбе мужчины участия не принимала и даже не пришла похороны. «Ответчик (дочь наследодателя) живет на той же улице, по профессии врач-кардиолог, однако в уходе за отцом никакого участия не принимала. После смерти отца на похороны, поминки не явилась. Говорила об отце, что был асоциальным лицом, отказывалась нести расходы на его погребение», — приводятся доводы истицы на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми. Сестра покойного потребовала в суде признать племянницу недостойным наследником, но первая инстанция отказала ей. Суд пришел к выводу, что доводы истицы нельзя отнести к числу предусмотренных статьей 1117 Гражданского Кодекса РФ, которая описывает основания для отстранения ответчика от наследования. Между тем дело еще не закончено. Сестра покойного имеет право обжаловать это решение в Пермском краевом суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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