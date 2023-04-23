23 апреля 2023

Челябинская фирма выдавала аргентинские субпродукты за свои, меняя срок годности

© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., свинина, мясокомбинат, обвальный цех, мясо
Печень из Аргентины выдавали за собственное производство, меняя сроки годности Фото:

В Челябинской области фирма завезла более одной тонны аргентинской печени с ложными сроками годности в соцучреждения. О том, что в документах было указано собственное производство, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В соцучреждения Челябинской области установлены поставки фальсифицированной печени. По документу она „произведена“ челябинским предприятием и промаркирована под свою. Субпродукт из Аргентины после изменения в документах стал российской печенью с увеличенным сроком годности», — уточнили в ведомстве.

21 марта челябинской фирме поступило более одной тонны печени производства Аргентины. Срок годности был до 21 марта 2023 года, произвели субпродукт с ноября по декабрь 2022 года. На предприятии оформили сертификат о том, что печень выработана у них. Сотрудник увеличил срок годности с марта до 17 сентября. Изменения и позволили завезти продукт в соцучреждения. Предприятию вынесено предостережение.

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В Челябинской области фирма завезла более одной тонны аргентинской печени с ложными сроками годности в соцучреждения. О том, что в документах было указано собственное производство, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В соцучреждения Челябинской области установлены поставки фальсифицированной печени. По документу она „произведена“ челябинским предприятием и промаркирована под свою. Субпродукт из Аргентины после изменения в документах стал российской печенью с увеличенным сроком годности», — уточнили в ведомстве. 21 марта челябинской фирме поступило более одной тонны печени производства Аргентины. Срок годности был до 21 марта 2023 года, произвели субпродукт с ноября по декабрь 2022 года. На предприятии оформили сертификат о том, что печень выработана у них. Сотрудник увеличил срок годности с марта до 17 сентября. Изменения и позволили завезти продукт в соцучреждения. Предприятию вынесено предостережение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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