Челябинская фирма выдавала аргентинские субпродукты за свои, меняя срок годности

24 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Печень из Аргентины выдавали за собственное производство, меняя сроки годности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области фирма завезла более одной тонны аргентинской печени с ложными сроками годности в соцучреждения. О том, что в документах было указано собственное производство, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В соцучреждения Челябинской области установлены поставки фальсифицированной печени. По документу она „произведена“ челябинским предприятием и промаркирована под свою. Субпродукт из Аргентины после изменения в документах стал российской печенью с увеличенным сроком годности», — уточнили в ведомстве. 21 марта челябинской фирме поступило более одной тонны печени производства Аргентины. Срок годности был до 21 марта 2023 года, произвели субпродукт с ноября по декабрь 2022 года. На предприятии оформили сертификат о том, что печень выработана у них. Сотрудник увеличил срок годности с марта до 17 сентября. Изменения и позволили завезти продукт в соцучреждения. Предприятию вынесено предостережение.

В Челябинской области фирма завезла более одной тонны аргентинской печени с ложными сроками годности в соцучреждения. О том, что в документах было указано собственное производство, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В соцучреждения Челябинской области установлены поставки фальсифицированной печени. По документу она „произведена“ челябинским предприятием и промаркирована под свою. Субпродукт из Аргентины после изменения в документах стал российской печенью с увеличенным сроком годности», — уточнили в ведомстве. 21 марта челябинской фирме поступило более одной тонны печени производства Аргентины. Срок годности был до 21 марта 2023 года, произвели субпродукт с ноября по декабрь 2022 года. На предприятии оформили сертификат о том, что печень выработана у них. Сотрудник увеличил срок годности с марта до 17 сентября. Изменения и позволили завезти продукт в соцучреждения. Предприятию вынесено предостережение.