Военное духовенство ЦВО провело акцию в военном госпитале Екатеринбурга

25 апреля 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Артисты исполнили песни под гитару для военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военное духовенство Центрального военного округа провело акцию «Здравия желаю» в военном госпитале в Екатеринбурге, где с концертом выступили воспитанники воскресной школы Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «В ходе мероприятия артисты исполнили под аккомпанемент гитары патриотические и лирические песни, а также мини-сценки из советских и российских кинофильмов. По завершению концерта военнослужащим были вручены небольшие подарки и иконы», — рассказали на портале Минобороны ЦВО. Акция «Здравия желаю» проводится с 2022 года. Основной целью ее проведения является поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, которые находятся на лечении в госпитале.

Военное духовенство Центрального военного округа провело акцию «Здравия желаю» в военном госпитале в Екатеринбурге, где с концертом выступили воспитанники воскресной школы Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «В ходе мероприятия артисты исполнили под аккомпанемент гитары патриотические и лирические песни, а также мини-сценки из советских и российских кинофильмов. По завершению концерта военнослужащим были вручены небольшие подарки и иконы», — рассказали на портале Минобороны ЦВО. Акция «Здравия желаю» проводится с 2022 года. Основной целью ее проведения является поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, которые находятся на лечении в госпитале.