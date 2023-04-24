24 апреля 2023

Военное духовенство ЦВО провело акцию в военном госпитале Екатеринбурга

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Артисты исполнили песни под гитару для военнослужащих Фото:
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Военное духовенство Центрального военного округа провело акцию «Здравия желаю» в военном госпитале в Екатеринбурге, где с концертом выступили воспитанники воскресной школы Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В ходе мероприятия артисты исполнили под аккомпанемент гитары патриотические и лирические песни, а также мини-сценки из советских и российских кинофильмов. По завершению концерта военнослужащим были вручены небольшие подарки и иконы», — рассказали на портале Минобороны ЦВО.

Акция «Здравия желаю» проводится с 2022 года. Основной целью ее проведения является поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, которые находятся на лечении в госпитале.

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Военное духовенство Центрального военного округа провело акцию «Здравия желаю» в военном госпитале в Екатеринбурге, где с концертом выступили воспитанники воскресной школы Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «В ходе мероприятия артисты исполнили под аккомпанемент гитары патриотические и лирические песни, а также мини-сценки из советских и российских кинофильмов. По завершению концерта военнослужащим были вручены небольшие подарки и иконы», — рассказали на портале Минобороны ЦВО. Акция «Здравия желаю» проводится с 2022 года. Основной целью ее проведения является поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, которые находятся на лечении в госпитале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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