Военное духовенство ЦВО провело акцию в военном госпитале Екатеринбурга

Военное духовенство Центрального военного округа провело акцию «Здравия желаю» в военном госпитале в Екатеринбурге, где с концертом выступили воспитанники воскресной школы Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«В ходе мероприятия артисты исполнили под аккомпанемент гитары патриотические и лирические песни, а также мини-сценки из советских и российских кинофильмов. По завершению концерта военнослужащим были вручены небольшие подарки и иконы», — рассказали на портале Минобороны ЦВО.
Акция «Здравия желаю» проводится с 2022 года. Основной целью ее проведения является поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, которые находятся на лечении в госпитале.
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