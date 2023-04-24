24 апреля 2023

Пермяки считают самыми нерациональными расходы на брендовые вещи и психологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки предпочитают откладывать деньги, а не тратить их на дорогую одежду Фото:

Жители Пермского края назвали самые нерациональные, по их мнению, траты. Первое место с результатом 83% уверенно заняла покупка брендовых вещей. Вторую строчку в рейтинге разделили посещение психолога и ресторанов. Такими данными исследования поделились с URA.RU в компании HeadHunter.

«Самой нерациональной тратой 83% жителей Прикамья считают покупку брендовых вещей. Любопытно, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. На втором месте среди самых нерациональных трат оказались сеансы с психологом и питание в кафе и ресторанах (по 50%)», — говорится в сообщении аналитиков.

Кроме этого, необязательными пермяки назвали траты на beauty- и SPA-услуги (48%), кино и театры (47%), свадебное путешествие (41%). Среди приоритетных расходов участники опроса указали создание финансовой подушки безопасности (50%), покупку недвижимости (41%) и отпуск (25%).

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Жители Пермского края назвали самые нерациональные, по их мнению, траты. Первое место с результатом 83% уверенно заняла покупка брендовых вещей. Вторую строчку в рейтинге разделили посещение психолога и ресторанов. Такими данными исследования поделились с URA.RU в компании HeadHunter. «Самой нерациональной тратой 83% жителей Прикамья считают покупку брендовых вещей. Любопытно, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. На втором месте среди самых нерациональных трат оказались сеансы с психологом и питание в кафе и ресторанах (по 50%)», — говорится в сообщении аналитиков. Кроме этого, необязательными пермяки назвали траты на beauty- и SPA-услуги (48%), кино и театры (47%), свадебное путешествие (41%). Среди приоритетных расходов участники опроса указали создание финансовой подушки безопасности (50%), покупку недвижимости (41%) и отпуск (25%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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