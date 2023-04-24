24 апреля 2023

Пермяки после премьеры «Все страхи Бо» пойдут к психологу

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция #ямыхотимвкино около ТЦ "Гранат". Екатеринбург, кинотеатр, кино
Предпоказ картины пройдет 2 мая Фото:

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 2 мая пройдет предпоказ картины «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главных ролях. Зрители после сеанса смогут обсудить фильм и впечатления от него с психологом из Центра Практической Психологии. Об этом URA.RU рассказали в руководстве ТРЦ.

«2 мая в 18:30 жители и гости Перми смогут посетить предпоказ трагикомедии „Все страхи Бо“ с Хоакином Фениксом в главной роли, который пройдет в кинотеатре „Синема 5“. После показа у зрителей будет возможность разобрать инсайты от просмотра и обсудить их гостем — специалистом из Центра Практической Психологии», — рассказали в «iMall Эспланада». В России фильм идет с маркировкой 18+.

Фильм рассказывает о невротичном мужчине Бо Вассермане, который всего боится. Его сильно пугают поездки, из-за чего он почти не выходит из дома, но однажды ему приходится отправиться в приключение, где с ним происходят фантастические вещи.

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В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 2 мая пройдет предпоказ картины «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главных ролях. Зрители после сеанса смогут обсудить фильм и впечатления от него с психологом из Центра Практической Психологии. Об этом URA.RU рассказали в руководстве ТРЦ. «2 мая в 18:30 жители и гости Перми смогут посетить предпоказ трагикомедии „Все страхи Бо“ с Хоакином Фениксом в главной роли, который пройдет в кинотеатре „Синема 5“. После показа у зрителей будет возможность разобрать инсайты от просмотра и обсудить их гостем — специалистом из Центра Практической Психологии», — рассказали в «iMall Эспланада». В России фильм идет с маркировкой 18+. Фильм рассказывает о невротичном мужчине Бо Вассермане, который всего боится. Его сильно пугают поездки, из-за чего он почти не выходит из дома, но однажды ему приходится отправиться в приключение, где с ним происходят фантастические вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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