Пермяки после премьеры «Все страхи Бо» пойдут к психологу

25 апреля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Предпоказ картины пройдет 2 мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 2 мая пройдет предпоказ картины «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главных ролях. Зрители после сеанса смогут обсудить фильм и впечатления от него с психологом из Центра Практической Психологии. Об этом URA.RU рассказали в руководстве ТРЦ. «2 мая в 18:30 жители и гости Перми смогут посетить предпоказ трагикомедии „Все страхи Бо“ с Хоакином Фениксом в главной роли, который пройдет в кинотеатре „Синема 5“. После показа у зрителей будет возможность разобрать инсайты от просмотра и обсудить их гостем — специалистом из Центра Практической Психологии», — рассказали в «iMall Эспланада». В России фильм идет с маркировкой 18+. Фильм рассказывает о невротичном мужчине Бо Вассермане, который всего боится. Его сильно пугают поездки, из-за чего он почти не выходит из дома, но однажды ему приходится отправиться в приключение, где с ним происходят фантастические вещи.

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 2 мая пройдет предпоказ картины «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главных ролях. Зрители после сеанса смогут обсудить фильм и впечатления от него с психологом из Центра Практической Психологии. Об этом URA.RU рассказали в руководстве ТРЦ. «2 мая в 18:30 жители и гости Перми смогут посетить предпоказ трагикомедии „Все страхи Бо“ с Хоакином Фениксом в главной роли, который пройдет в кинотеатре „Синема 5“. После показа у зрителей будет возможность разобрать инсайты от просмотра и обсудить их гостем — специалистом из Центра Практической Психологии», — рассказали в «iMall Эспланада». В России фильм идет с маркировкой 18+. Фильм рассказывает о невротичном мужчине Бо Вассермане, который всего боится. Его сильно пугают поездки, из-за чего он почти не выходит из дома, но однажды ему приходится отправиться в приключение, где с ним происходят фантастические вещи.