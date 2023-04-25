Из-за поваленных деревьев к некоторым могилам невозможно подойти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Осы (Пермский край) возмущены расчисткой кладбища от старых деревьев. Придя весной к своим усопшим родственникам, горожане увидели, что все могилы завалены упавшими и спиленными деревьями. Фотографии возмущенные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Оса» в социально сети «ВКонтакте».

«25 апреля приехали на кладбище проведать своих родных и не смогли зайти, ужас, что творится! Прошу администрацию города повлиять на данную ситуацию», — пишет автор фотографий. «Подобрали, облагородили, называется», — поддержала автора фотографий Ольга Мельникова.

В комментариях жители Осы предложили потребовать компенсацию за испорченные могилы своих родственников. «Пусть возмещают весь принесенный ущерб, все могилки и оградки делают и ровняют», — предложил решение Василий Кузнецов.

Оперативно связаться с администрацией Осы не удалось: ни глава округа Алексей Григорьев, ни его первый заместитель Надежда Бусовикова не ответили на звонки. URA.RU направило в администрацию Осинского городского округа запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.

Такую картину жители Осы увидели, придя на городское кладбище «Подслушано Оса» в соцсети «ВКонтакте»