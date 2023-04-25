Жители Осы (Пермский край) возмущены расчисткой кладбища от старых деревьев. Придя весной к своим усопшим родственникам, горожане увидели, что все могилы завалены упавшими и спиленными деревьями. Фотографии возмущенные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Оса» в социально сети «ВКонтакте».
«25 апреля приехали на кладбище проведать своих родных и не смогли зайти, ужас, что творится! Прошу администрацию города повлиять на данную ситуацию», — пишет автор фотографий. «Подобрали, облагородили, называется», — поддержала автора фотографий Ольга Мельникова.
В комментариях жители Осы предложили потребовать компенсацию за испорченные могилы своих родственников. «Пусть возмещают весь принесенный ущерб, все могилки и оградки делают и ровняют», — предложил решение Василий Кузнецов.
Оперативно связаться с администрацией Осы не удалось: ни глава округа Алексей Григорьев, ни его первый заместитель Надежда Бусовикова не ответили на звонки. URA.RU направило в администрацию Осинского городского округа запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.
Такую картину жители Осы увидели, придя на городское кладбище
«Подслушано Оса» в соцсети «ВКонтакте»
К некоторым могилам невозможно подойти из-за поваленных деревьев
Жители Осы (Пермский край) возмущены расчисткой кладбища от старых деревьев. Придя весной к своим усопшим родственникам, горожане увидели, что все могилы завалены упавшими и спиленными деревьями. Фотографии возмущенные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Оса» в социально сети «ВКонтакте». «25 апреля приехали на кладбище проведать своих родных и не смогли зайти, ужас, что творится! Прошу администрацию города повлиять на данную ситуацию», — пишет автор фотографий. «Подобрали, облагородили, называется», — поддержала автора фотографий Ольга Мельникова. В комментариях жители Осы предложили потребовать компенсацию за испорченные могилы своих родственников. «Пусть возмещают весь принесенный ущерб, все могилки и оградки делают и ровняют», — предложил решение Василий Кузнецов. Оперативно связаться с администрацией Осы не удалось: ни глава округа Алексей Григорьев, ни его первый заместитель Надежда Бусовикова не ответили на звонки. URA.RU направило в администрацию Осинского городского округа запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.