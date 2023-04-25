25 апреля 2023

После расчистки пермского кладбища могилы оказались завалены деревьями. Фото

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Перинатальный центр. Курган, пень, пни, срубленные деревья, спил деревьев
Из-за поваленных деревьев к некоторым могилам невозможно подойти Фото:

Жители Осы (Пермский край) возмущены расчисткой кладбища от старых деревьев. Придя весной к своим усопшим родственникам, горожане увидели, что все могилы завалены упавшими и спиленными деревьями. Фотографии возмущенные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Оса» в социально сети «ВКонтакте».

«25 апреля приехали на кладбище проведать своих родных и не смогли зайти, ужас, что творится! Прошу администрацию города повлиять на данную ситуацию», — пишет автор фотографий. «Подобрали, облагородили, называется», — поддержала автора фотографий Ольга Мельникова.

В комментариях жители Осы предложили потребовать компенсацию за испорченные могилы своих родственников. «Пусть возмещают весь принесенный ущерб, все могилки и оградки делают и ровняют», — предложил решение Василий Кузнецов.

Оперативно связаться с администрацией Осы не удалось: ни глава округа Алексей Григорьев, ни его первый заместитель Надежда Бусовикова не ответили на звонки. URA.RU направило в администрацию Осинского городского округа запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.

После расчистки пермского кладбища могилы оказались завалены деревьями - фото, Оса
Такую картину жители Осы увидели, придя на городское кладбище
После расчистки пермского кладбища могилы оказались завалены деревьями - фото, Оса
К некоторым могилам невозможно подойти из-за поваленных деревьев

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Жители Осы (Пермский край) возмущены расчисткой кладбища от старых деревьев. Придя весной к своим усопшим родственникам, горожане увидели, что все могилы завалены упавшими и спиленными деревьями. Фотографии возмущенные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Оса» в социально сети «ВКонтакте». «25 апреля приехали на кладбище проведать своих родных и не смогли зайти, ужас, что творится! Прошу администрацию города повлиять на данную ситуацию», — пишет автор фотографий. «Подобрали, облагородили, называется», — поддержала автора фотографий Ольга Мельникова. В комментариях жители Осы предложили потребовать компенсацию за испорченные могилы своих родственников. «Пусть возмещают весь принесенный ущерб, все могилки и оградки делают и ровняют», — предложил решение Василий Кузнецов. Оперативно связаться с администрацией Осы не удалось: ни глава округа Алексей Григорьев, ни его первый заместитель Надежда Бусовикова не ответили на звонки. URA.RU направило в администрацию Осинского городского округа запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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