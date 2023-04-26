Челябинская больница предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО

26 апреля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В больнице бойцы смогут пройти полный курс реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинская областная клиническая больница №3 предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. Как сообщили в официальной группе Ашинского отделения «Боевого братства» в социальных сетях, договоренность об этом уже достигнута. «Была достигнута договоренность с областной клинической больницей N3 о возможном размещении и реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. В ближайшее время будет подписано соглашение и выработан регламент для размещения бойцов», — сообщили в группе «Ашинское отделение ВООВ „БОЕВОЕ БРАТСТВО“» в «ВКонтакте». Там отметили, что вся помощь будет оказываться бесплатно, при предъявлении медицинского полиса. В учреждении есть все необходимое, что поможет бойцам поскорее встать на ноги. Больница имеет высококвалифицированный персонал. Нейрохирурги, терапевты, офтальмологи, неврологи, психологи, логопеды могут оказать помощь вернувшимся бойцам. Также в больнице имеются экзоскелеты, локомат, виртуальная реальность, и антигравитационная дорожка. Также в Челябинске идет ремонт Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ. Уже выделены деньги на реконструкцию второго корпуса. В медучреждение закупается новое современное оборудование, которое поможет бойцам с восстановлением.

Челябинская областная клиническая больница №3 предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. Как сообщили в официальной группе Ашинского отделения «Боевого братства» в социальных сетях, договоренность об этом уже достигнута. «Была достигнута договоренность с областной клинической больницей N3 о возможном размещении и реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. В ближайшее время будет подписано соглашение и выработан регламент для размещения бойцов», — сообщили в группе «Ашинское отделение ВООВ „БОЕВОЕ БРАТСТВО“» в «ВКонтакте». Там отметили, что вся помощь будет оказываться бесплатно, при предъявлении медицинского полиса. В учреждении есть все необходимое, что поможет бойцам поскорее встать на ноги. Больница имеет высококвалифицированный персонал. Нейрохирурги, терапевты, офтальмологи, неврологи, психологи, логопеды могут оказать помощь вернувшимся бойцам. Также в больнице имеются экзоскелеты, локомат, виртуальная реальность, и антигравитационная дорожка. Также в Челябинске идет ремонт Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ. Уже выделены деньги на реконструкцию второго корпуса. В медучреждение закупается новое современное оборудование, которое поможет бойцам с восстановлением.