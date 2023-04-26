Челябинская больница предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО

Челябинская областная клиническая больница №3 предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. Как сообщили в официальной группе Ашинского отделения «Боевого братства» в социальных сетях, договоренность об этом уже достигнута.
«Была достигнута договоренность с областной клинической больницей N3 о возможном размещении и реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. В ближайшее время будет подписано соглашение и выработан регламент для размещения бойцов», — сообщили в группе «Ашинское отделение ВООВ „БОЕВОЕ БРАТСТВО“» в «ВКонтакте».
Там отметили, что вся помощь будет оказываться бесплатно, при предъявлении медицинского полиса. В учреждении есть все необходимое, что поможет бойцам поскорее встать на ноги. Больница имеет высококвалифицированный персонал. Нейрохирурги, терапевты, офтальмологи, неврологи, психологи, логопеды могут оказать помощь вернувшимся бойцам. Также в больнице имеются экзоскелеты, локомат, виртуальная реальность, и антигравитационная дорожка.
Также в Челябинске идет ремонт Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ. Уже выделены деньги на реконструкцию второго корпуса. В медучреждение закупается новое современное оборудование, которое поможет бойцам с восстановлением.
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