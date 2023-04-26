Челябинская больница предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО

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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, медицина, клиника, больничная койка, ковидная база
В больнице бойцы смогут пройти полный курс реабилитации Фото:
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Челябинская областная клиническая больница №3 предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. Как сообщили в официальной группе Ашинского отделения «Боевого братства» в социальных сетях, договоренность об этом уже достигнута.

«Была достигнута договоренность с областной клинической больницей N3 о возможном размещении и реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. В ближайшее время будет подписано соглашение и выработан регламент для размещения бойцов», — сообщили в группе «Ашинское отделение ВООВ „БОЕВОЕ БРАТСТВО“» в «ВКонтакте».

Там отметили, что вся помощь будет оказываться бесплатно, при предъявлении медицинского полиса. В учреждении есть все необходимое, что поможет бойцам поскорее встать на ноги. Больница имеет высококвалифицированный персонал. Нейрохирурги, терапевты, офтальмологи, неврологи, психологи, логопеды могут оказать помощь вернувшимся бойцам. Также в больнице имеются экзоскелеты, локомат, виртуальная реальность, и антигравитационная дорожка.

Также в Челябинске идет ремонт Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ. Уже выделены деньги на реконструкцию второго корпуса. В медучреждение закупается новое современное оборудование, которое поможет бойцам с восстановлением.

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Челябинская областная клиническая больница №3 предоставит места для реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. Как сообщили в официальной группе Ашинского отделения «Боевого братства» в социальных сетях, договоренность об этом уже достигнута. «Была достигнута договоренность с областной клинической больницей N3 о возможном размещении и реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО. В ближайшее время будет подписано соглашение и выработан регламент для размещения бойцов», — сообщили в группе «Ашинское отделение ВООВ „БОЕВОЕ БРАТСТВО“» в «ВКонтакте». Там отметили, что вся помощь будет оказываться бесплатно, при предъявлении медицинского полиса. В учреждении есть все необходимое, что поможет бойцам поскорее встать на ноги. Больница имеет высококвалифицированный персонал. Нейрохирурги, терапевты, офтальмологи, неврологи, психологи, логопеды могут оказать помощь вернувшимся бойцам. Также в больнице имеются экзоскелеты, локомат, виртуальная реальность, и антигравитационная дорожка. Также в Челябинске идет ремонт Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ. Уже выделены деньги на реконструкцию второго корпуса. В медучреждение закупается новое современное оборудование, которое поможет бойцам с восстановлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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