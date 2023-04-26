Полномоченный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 26 апреля посетил завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма), в ходе визита он побывал в музейном комплексе. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.
«Владимир Якушев побывал на заводе „Уральские локомотивы“, там ему представили перспективные проекты. Также полпред посетил музейный комплекс», — говорится в сообщении.
Генеральный директор завода Олег Спаи рассказал полпреду об электровозах для контейнерных перевозок, созданием которых сейчас занимаются сотрудники предприятия. Отмечается, что электровозы смогут достигать скорости до 140 км/ч. Владимир Якушев оценил работу данного завода, отметив особую важность создания полностью отечественной железнодорожной техники.
Завод «Уральские локомотивы» специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. На предприятии выпускают грузовые магистральные электровозы.
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