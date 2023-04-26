Полпред Якушев проверил свердловский завод. Фото

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Награждение чиновников. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев посетил завод «Уральские локомотивы» Фото:

Полномоченный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 26 апреля посетил завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма), в ходе визита он побывал в музейном комплексе. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

«Владимир Якушев побывал на заводе „Уральские локомотивы“, там ему представили перспективные проекты. Также полпред посетил музейный комплекс», — говорится в сообщении.

Генеральный директор завода Олег Спаи рассказал полпреду об электровозах для контейнерных перевозок, созданием которых сейчас занимаются сотрудники предприятия. Отмечается, что электровозы смогут достигать скорости до 140 км/ч. Владимир Якушев оценил работу данного завода, отметив особую важность создания полностью отечественной железнодорожной техники.

Завод «Уральские локомотивы» специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. На предприятии выпускают грузовые магистральные электровозы.

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Полномоченный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 26 апреля посетил завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма), в ходе визита он побывал в музейном комплексе. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда. «Владимир Якушев побывал на заводе „Уральские локомотивы“, там ему представили перспективные проекты. Также полпред посетил музейный комплекс», — говорится в сообщении. Генеральный директор завода Олег Спаи рассказал полпреду об электровозах для контейнерных перевозок, созданием которых сейчас занимаются сотрудники предприятия. Отмечается, что электровозы смогут достигать скорости до 140 км/ч. Владимир Якушев оценил работу данного завода, отметив особую важность создания полностью отечественной железнодорожной техники. Завод «Уральские локомотивы» специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. На предприятии выпускают грузовые магистральные электровозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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