26 апреля 2023

В Свердловской области нашли зараженный картофель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, рассада, пробирка, наука, хозяйство, картофель, лаборатория, агрономический факультет, размножение картофеля
В образцах нашли Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус картофеля Фото:

В Свердловской области нашли картофель, в образцах которого выявили заболевание Pectobacterium atrosepticum (патоген, вызывающий черную ножку картофеля). Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора.

«Зараженный болезнями картофель от крупного регионального производителя нашли в Свердловской области. В образцах выявили Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус картофеля», — пишет пресс-служба ведомства на сайте.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области обнаружена опасная зараженная свинина. В ней нашли бактерии сальмонеллеза.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области нашли картофель, в образцах которого выявили заболевание Pectobacterium atrosepticum (патоген, вызывающий черную ножку картофеля). Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Зараженный болезнями картофель от крупного регионального производителя нашли в Свердловской области. В образцах выявили Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус картофеля», — пишет пресс-служба ведомства на сайте. Ранее сообщалось, что в Свердловской области обнаружена опасная зараженная свинина. В ней нашли бактерии сальмонеллеза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...