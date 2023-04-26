В Свердловской области нашли зараженный картофель

В образцах нашли Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус картофеля
В Свердловской области нашли картофель, в образцах которого выявили заболевание Pectobacterium atrosepticum (патоген, вызывающий черную ножку картофеля). Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора.
«Зараженный болезнями картофель от крупного регионального производителя нашли в Свердловской области. В образцах выявили Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус картофеля», — пишет пресс-служба ведомства на сайте.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области обнаружена опасная зараженная свинина. В ней нашли бактерии сальмонеллеза.
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