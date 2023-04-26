Жители Серова (Свердловская область) заметили процесс тления пиломатериалов на территории «Уралбиотерм» (компания занимается производством древесных пеллет и технологической щепы — прим.ред.), который находится в близи микрорайона Завокзальный. Горожане боятся, что на данной территории может вспыхнуть пожар, как в Сосьве. Об этом URA.RU рассказали жители Завокзального.
«В Серове продолжают тлеть залежи опила и пиломатериалов на территории „Уралбиотерм“ и на пустыре на улице Каквинской. Жители Завокзального очень сильно боятся, что будет как в Сосьве», — делятся собеседники агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. В ведомстве заявили, что сообщений о пожаре не поступало. «О возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам „101“ или „112“ (единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации)», — отметили спасатели.
Ранее URA.RU писало, что 25 апреля начались десятки пожаров на территории Свердловской области. Спасатели подключили авиацию, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве и перекинулся на жилые дома. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва.
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