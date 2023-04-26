26 апреля 2023

В свердловском городе боятся повторить судьбу жителей Сосьвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пал травы. Курган, дым, пожар, задымление, трава горит, смог в городе, энерегетики
В Серове продолжают тлеть залежи опила на территории «Уралбиотерм» Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Жители Серова (Свердловская область) заметили процесс тления пиломатериалов на территории «Уралбиотерм» (компания занимается производством древесных пеллет и технологической щепы — прим.ред.), который находится в близи микрорайона Завокзальный. Горожане боятся, что на данной территории может вспыхнуть пожар, как в Сосьве. Об этом URA.RU рассказали жители Завокзального.

«В Серове продолжают тлеть залежи опила и пиломатериалов на территории „Уралбиотерм“ и на пустыре на улице Каквинской. Жители Завокзального очень сильно боятся, что будет как в Сосьве», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. В ведомстве заявили, что сообщений о пожаре не поступало. «О возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам „101“ или „112“ (единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации)», — отметили спасатели.

Ранее URA.RU писало, что 25 апреля начались десятки пожаров на территории Свердловской области. Спасатели подключили авиацию, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве и перекинулся на жилые дома. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Серова (Свердловская область) заметили процесс тления пиломатериалов на территории «Уралбиотерм» (компания занимается производством древесных пеллет и технологической щепы — прим.ред.), который находится в близи микрорайона Завокзальный. Горожане боятся, что на данной территории может вспыхнуть пожар, как в Сосьве. Об этом URA.RU рассказали жители Завокзального. «В Серове продолжают тлеть залежи опила и пиломатериалов на территории „Уралбиотерм“ и на пустыре на улице Каквинской. Жители Завокзального очень сильно боятся, что будет как в Сосьве», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. В ведомстве заявили, что сообщений о пожаре не поступало. «О возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам „101“ или „112“ (единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации)», — отметили спасатели. Ранее URA.RU писало, что 25 апреля начались десятки пожаров на территории Свердловской области. Спасатели подключили авиацию, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве и перекинулся на жилые дома. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...