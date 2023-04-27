Путин наградил медалью челябинского врача

Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врача из Челябинска. Соответствующий указ был подписан 27 апреля.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Басову Татьяну Валерьевну. Врача поликлиники частного учреждения здравоохранения „Клиническая больница РЖД Медицина“ города Челябинск», — говорится на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» сотруднику Челябинской областной клинической больницы Светлане Михайловой. Кроме того, были отмечены трудовые заслуги еще двух медиков региона.
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