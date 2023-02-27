27 февраля 2023

Путин присвоил почетное звание челябинскому медику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин присвоил заведующей челябинской больницы звание «Заслуженный врач РФ» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» сотруднику Челябинской областной клинической больницы Светлане Михайловой. Документ о награждении опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Михайловой Светлане Александровне. Она является главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областная клиническая больница № 2“», — говорится в документе.

Накануне глава государства выразил благодарность врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой. Также благодарность от президента получил Южноуральский завод «Кристалл».

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» сотруднику Челябинской областной клинической больницы Светлане Михайловой. Документ о награждении опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Михайловой Светлане Александровне. Она является главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областная клиническая больница № 2“», — говорится в документе. Накануне глава государства выразил благодарность врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой. Также благодарность от президента получил Южноуральский завод «Кристалл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...