Путин присвоил почетное звание челябинскому медику

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» сотруднику Челябинской областной клинической больницы Светлане Михайловой. Документ о награждении опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Михайловой Светлане Александровне. Она является главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областная клиническая больница № 2“», — говорится в документе.
Накануне глава государства выразил благодарность врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой. Также благодарность от президента получил Южноуральский завод «Кристалл».
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