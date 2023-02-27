Путин присвоил почетное звание челябинскому медику

28 февраля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин присвоил заведующей челябинской больницы звание «Заслуженный врач РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» сотруднику Челябинской областной клинической больницы Светлане Михайловой. Документ о награждении опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Михайловой Светлане Александровне. Она является главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областная клиническая больница № 2“», — говорится в документе. Накануне глава государства выразил благодарность врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой. Также благодарность от президента получил Южноуральский завод «Кристалл».

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» сотруднику Челябинской областной клинической больницы Светлане Михайловой. Документ о награждении опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Михайловой Светлане Александровне. Она является главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областная клиническая больница № 2“», — говорится в документе. Накануне глава государства выразил благодарность врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой. Также благодарность от президента получил Южноуральский завод «Кристалл».