На север Прикамья надвигаются дожди и мокрый снег

29 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Пермский край придут дожди и ветер Фото: Размик Закарян © URA.RU По северу Пермского края 30 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-служба Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС». «В воскресенье днем по северу Пермского края ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горно-восточных районах Пермского региона порывы ветра до 15-20 м/с», — уточнили в пресс-службе. Метеорологи советуют жителям Прикамья в связи с прогнозируемыми порывами ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также необходимо избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. «Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — предупреждает ведомство.

По северу Пермского края 30 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-служба Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС». «В воскресенье днем по северу Пермского края ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горно-восточных районах Пермского региона порывы ветра до 15-20 м/с», — уточнили в пресс-службе. Метеорологи советуют жителям Прикамья в связи с прогнозируемыми порывами ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также необходимо избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. «Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — предупреждает ведомство.