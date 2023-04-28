28 апреля 2023

На север Прикамья надвигаются дожди и мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Macan и Вани Дмитриенко на открытие сезона скейт-парка RCC Extreme. Екатеринбург, зонтик, дождь
В Пермский край придут дожди и ветер Фото:

По северу Пермского края 30 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-служба Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

«В воскресенье днем по северу Пермского края ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горно-восточных районах Пермского региона порывы ветра до 15-20 м/с», — уточнили в пресс-службе.

Метеорологи советуют жителям Прикамья в связи с прогнозируемыми порывами ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также необходимо избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — предупреждает ведомство.

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По северу Пермского края 30 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-служба Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС». «В воскресенье днем по северу Пермского края ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горно-восточных районах Пермского региона порывы ветра до 15-20 м/с», — уточнили в пресс-службе. Метеорологи советуют жителям Прикамья в связи с прогнозируемыми порывами ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также необходимо избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. «Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — предупреждает ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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