На север Прикамья надвигаются дожди и мокрый снег

По северу Пермского края 30 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-служба Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».
«В воскресенье днем по северу Пермского края ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горно-восточных районах Пермского региона порывы ветра до 15-20 м/с», — уточнили в пресс-службе.
Метеорологи советуют жителям Прикамья в связи с прогнозируемыми порывами ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также необходимо избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — предупреждает ведомство.
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