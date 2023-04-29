Караулова стала ведущей программы «Кто хочет стать миллионером» 29 апреля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 + Юлианна Караулова станет первой женщиной ведущим за всю историю шоу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российская эстрадная певица, бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова стала новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала». «Программа „Кто хочет стать миллионером?“ вернулась в эфир „Первого канала“. Ведущей игры стала Юлианна Караулова», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что передача будет выходить на «Первом канале» по субботам в 18:20 по московскому времени. Сама Караулова заявила, что переживает о том, как ее примет аудитория знаменитого шоу. Программа «Кто хочет стать миллионером» не выходила в эфир с начала российской спецоперации на Украине. Тогда Дмитрий Дибров покинул место ведущего, после чего на его место проходили кастинги, а среди претендентов была даже телеведущая Лариса Гузеева. Российская эстрадная певица, бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова стала новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала». «Программа „Кто хочет стать миллионером?“ вернулась в эфир „Первого канала“. Ведущей игры стала Юлианна Караулова», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что передача будет выходить на «Первом канале» по субботам в 18:20 по московскому времени. Сама Караулова заявила, что переживает о том, как ее примет аудитория знаменитого шоу. Программа «Кто хочет стать миллионером» не выходила в эфир с начала российской спецоперации на Украине. Тогда Дмитрий Дибров покинул место ведущего, после чего на его место проходили кастинги, а среди претендентов была даже телеведущая Лариса Гузеева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям