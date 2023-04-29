ГИБДД ограничила движение транспорта на трассе «Екатеринбург — Серов»

30 апреля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Движение ограничено для грузового транспорта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU ГИБДД Свердловской области временно ограничила движение грузового транспорта на трассе Екатеринбург-Серов из-за снегопада, который накрыл север Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «По причине обрушившегося на Средний Урал снегопада в данный момент наблюдаются сложные условия для движения транспорта на Серовском тракте в районе муниципальных образований Новая Ляля и Серов. Временно введено ограничение движения грузового транспорта с 246 по 350 километры автомобильной дороги „Екатеринбург-Серов“ для ликвидации последствий снегопада, чистки и подсыпки дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге, а также с пониманием отнестись к временным ограничениям. На опасных участках трассы инспекторы ДПС ведут патрулирование. Ранее URA.RU сообщало, что на севере Свердловской области утром 30 апреля выпали обильные снежные осадки. Города Серов, Краснотурьинск, Новая Ляля оказались засыпаны снегом.

ГИБДД Свердловской области временно ограничила движение грузового транспорта на трассе Екатеринбург-Серов из-за снегопада, который накрыл север Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «По причине обрушившегося на Средний Урал снегопада в данный момент наблюдаются сложные условия для движения транспорта на Серовском тракте в районе муниципальных образований Новая Ляля и Серов. Временно введено ограничение движения грузового транспорта с 246 по 350 километры автомобильной дороги „Екатеринбург-Серов“ для ликвидации последствий снегопада, чистки и подсыпки дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге, а также с пониманием отнестись к временным ограничениям. На опасных участках трассы инспекторы ДПС ведут патрулирование. Ранее URA.RU сообщало, что на севере Свердловской области утром 30 апреля выпали обильные снежные осадки. Города Серов, Краснотурьинск, Новая Ляля оказались засыпаны снегом.