Диетолог Лиза Янг дала 6 полезных советов для завтрака, чтобы похудеть

Важно употреблять пищу в положении сидя, считает Янг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы похудеть к лету необходимо завтракать блюдами из яиц, овсянкой с ягодами, фруктами, а также отказаться от выпечки в пользу цельнозернового хлеба. Об этом сообщила американский диетолог Лиза Янг. «Завтрак с высоким содержанием белка является ключевым фактором, когда вы пытаетесь избавиться от упрямого жира. Отличный способ начать утро — это сочетать овсянку с ягодами. Ягоды содержат клетчатку, а клетчатка помогает контролировать вес. Также подумайте о том, чтобы добавить к следующему завтраку свежие фрукты», — передает слова Янг портал Eat This, Not That. Она сообщила, что множество полезных свойств для сжигания жира находится в свежем смузи, зеленом йогурте или завтраке из киноа, семени льна и чиа. Также диетолог отметила, что важно употреблять пищу в положении сидя. По словам Лизы Янг, употребление пищи во время ходьбы приводит к перееданию. Ранее врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, что слишком быстрое похудение может плохо сказаться на здоровье. Тренер по боксу, кикбоксингу и тайскому боксу Федор Колтун, рассказал, что для похудения нужно выполнять утреннюю зарядку. При этом все необходимые упражнения, такие как отжимания, приседания и другие, можно делать на дому, считает тренер.

