Пермская прокуратура проверит условия жизни погибшей в пожаре семьи

Прокуратура начала свою проверку после пожара в Верещагино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После пожара в Верещагино Пермского края, в котором погибла мать с двумя детьми, прокуратура организовала свою проверку. Ведомство, в частности, намерено выяснить в каких условия жила семья, говорится на его сайте.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали дети, в случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ночь на 2 мая пожар произошел в деревянном доме в Верещагино. В результате погибли четыре человека, среди которых женщина и двое ее детей.