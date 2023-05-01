01 мая 2023

Пермская прокуратура проверит условия жизни погибшей в пожаре семьи

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуратура начала свою проверку после пожара в Верещагино Фото:

После пожара в Верещагино Пермского края, в котором погибла мать с двумя детьми, прокуратура организовала свою проверку. Ведомство, в частности, намерено выяснить в каких условия жила семья, говорится на его сайте.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали дети, в случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ночь на 2 мая пожар произошел в деревянном доме в Верещагино. В результате погибли четыре человека, среди которых женщина и двое ее детей.

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После пожара в Верещагино Пермского края, в котором погибла мать с двумя детьми, прокуратура организовала свою проверку. Ведомство, в частности, намерено выяснить в каких условия жила семья, говорится на его сайте. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали дети, в случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что в ночь на 2 мая пожар произошел в деревянном доме в Верещагино. В результате погибли четыре человека, среди которых женщина и двое ее детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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