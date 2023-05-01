01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи возбудили уголовное дело Фото:

Во время ночного пожара в Верещагино (Пермский край) погибли четыре человека, в том числе двое детей. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре четырех местных жителей, двое из которых дети», — говорится на сайте ведомства. В одной из квартир обнаружили тела женщины 1991 года рождения и двух ее детей 2012 и 2016 годов рождения. В соседней квартире погиб мужчина 1957 года рождения.

Пожар, как рассказывало URA.RU, возник поздним вечером 1 мая в деревянном двухэтажном 8-квартирном доме в городе Верещагино. Когда спасатели прибыли на место, крыша уже обрушилась.

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Во время ночного пожара в Верещагино (Пермский край) погибли четыре человека, в том числе двое детей. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре четырех местных жителей, двое из которых дети», — говорится на сайте ведомства. В одной из квартир обнаружили тела женщины 1991 года рождения и двух ее детей 2012 и 2016 годов рождения. В соседней квартире погиб мужчина 1957 года рождения. Пожар, как рассказывало URA.RU, возник поздним вечером 1 мая в деревянном двухэтажном 8-квартирном доме в городе Верещагино. Когда спасатели прибыли на место, крыша уже обрушилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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