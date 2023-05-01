Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае

02 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во время ночного пожара в Верещагино (Пермский край) погибли четыре человека, в том числе двое детей. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре четырех местных жителей, двое из которых дети», — говорится на сайте ведомства. В одной из квартир обнаружили тела женщины 1991 года рождения и двух ее детей 2012 и 2016 годов рождения. В соседней квартире погиб мужчина 1957 года рождения. Пожар, как рассказывало URA.RU, возник поздним вечером 1 мая в деревянном двухэтажном 8-квартирном доме в городе Верещагино. Когда спасатели прибыли на место, крыша уже обрушилась.

Во время ночного пожара в Верещагино (Пермский край) погибли четыре человека, в том числе двое детей. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре четырех местных жителей, двое из которых дети», — говорится на сайте ведомства. В одной из квартир обнаружили тела женщины 1991 года рождения и двух ее детей 2012 и 2016 годов рождения. В соседней квартире погиб мужчина 1957 года рождения. Пожар, как рассказывало URA.RU, возник поздним вечером 1 мая в деревянном двухэтажном 8-квартирном доме в городе Верещагино. Когда спасатели прибыли на место, крыша уже обрушилась.