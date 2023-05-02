В ХМАО насмерть сбили водителя грузовика во время ремонта автомобиля

03 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

От полученных травм водитель грузовика скончался на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе из Радужного в Новоаганск (ХМАО) автомобилист сбил водителя грузовика, который ремонтировал машину на обочине. Сайт полиции сообщает, что мужчина погиб от полученных травм. «На шестом километре автодороги Радужный — Новоаганск 50-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Amarok, совершил наезд на 57-летнего мужчину, осуществляющего ремонт грузового транспортного средства на обочине. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в публикации. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не соблюдал необходимый боковой интервал. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

На трассе из Радужного в Новоаганск (ХМАО) автомобилист сбил водителя грузовика, который ремонтировал машину на обочине. Сайт полиции сообщает, что мужчина погиб от полученных травм. «На шестом километре автодороги Радужный — Новоаганск 50-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Amarok, совершил наезд на 57-летнего мужчину, осуществляющего ремонт грузового транспортного средства на обочине. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в публикации. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не соблюдал необходимый боковой интервал. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.