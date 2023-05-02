В ХМАО насмерть сбили водителя грузовика во время ремонта автомобиля

На трассе из Радужного в Новоаганск (ХМАО) автомобилист сбил водителя грузовика, который ремонтировал машину на обочине. Сайт полиции сообщает, что мужчина погиб от полученных травм.
«На шестом километре автодороги Радужный — Новоаганск 50-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Amarok, совершил наезд на 57-летнего мужчину, осуществляющего ремонт грузового транспортного средства на обочине. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в публикации.
По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не соблюдал необходимый боковой интервал. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
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