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27 января 2023

В ХМАО водитель УАЗа задавил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, медицина, скорая помошь
В ДТП пешеход погиб Фото:

В Югорске автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.

«В городе Югорске, 57-летний водитель автомобиля УАЗ, не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рядом с отделом полиции водитель сбил двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Тогда по предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр.

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В Югорске автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО. «В городе Югорске, 57-летний водитель автомобиля УАЗ, не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рядом с отделом полиции водитель сбил двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Тогда по предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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