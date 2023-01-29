В ХМАО водитель УАЗа задавил пешехода

В Югорске автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.
«В городе Югорске, 57-летний водитель автомобиля УАЗ, не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рядом с отделом полиции водитель сбил двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Тогда по предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр.
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