В ХМАО водитель УАЗа задавил пешехода

30 января 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В ДТП пешеход погиб Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Югорске автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО. «В городе Югорске, 57-летний водитель автомобиля УАЗ, не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рядом с отделом полиции водитель сбил двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Тогда по предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр.

В Югорске автомобиль УАЗ сбил насмерть мужчину. Пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО. «В городе Югорске, 57-летний водитель автомобиля УАЗ, не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рядом с отделом полиции водитель сбил двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Тогда по предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр.