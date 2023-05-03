В челябинском городе возле завода бушует пожар. Видео

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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, дым, пожар, тушение огня
На тушение пожара брошены все силы Трехгорного и привлечены другие районы Фото:

В Трехгорном (Челябинская область) ландшафтный пожар охватил территорию рядом с керамическим заводом. О том, что привлечены все городские силы и комиссия по ЧС под управлением главы города, сообщили в пресс-службе мэрии Трехгорного.

«В районе Трехгорного керамического завода возник ландшафтный пожар. На месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) под руководством главы города», — сообщили в мэрии.

Предварительно установлено три очага возгорания. На пожаре работают все городские силы и средства. Привлечены пожарные части и техника из соседних районов.

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В Трехгорном (Челябинская область) ландшафтный пожар охватил территорию рядом с керамическим заводом. О том, что привлечены все городские силы и комиссия по ЧС под управлением главы города, сообщили в пресс-службе мэрии Трехгорного. «В районе Трехгорного керамического завода возник ландшафтный пожар. На месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) под руководством главы города», — сообщили в мэрии. Предварительно установлено три очага возгорания. На пожаре работают все городские силы и средства. Привлечены пожарные части и техника из соседних районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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