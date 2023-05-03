На тушение пожара брошены все силы Трехгорного и привлечены другие районы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Трехгорном (Челябинская область) ландшафтный пожар охватил территорию рядом с керамическим заводом. О том, что привлечены все городские силы и комиссия по ЧС под управлением главы города, сообщили в пресс-службе мэрии Трехгорного.

«В районе Трехгорного керамического завода возник ландшафтный пожар. На месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) под руководством главы города», — сообщили в мэрии.

Предварительно установлено три очага возгорания. На пожаре работают все городские силы и средства. Привлечены пожарные части и техника из соседних районов.