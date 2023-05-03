В ХМАО девочка ударила сверстника палкой

04 мая 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Мальчику потребовалась помощь после удара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) девочка ударила мальчика палкой по голове. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел вечером 4 мая. «Сегодня в 19:52 на Рябиновом бульваре девочка ударила моего сына палкой по голове. Пришел весь в крови, родители, кто узнал свою дочь, отзовитесь в личку», — написала Екатерина Туленкова в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован в нескольких местных пабликах. Пользователи порекомендовали автору обратиться с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 5-лений мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Следователи проводят по данному факту проверку.

В Нижневартовске (ХМАО) девочка ударила мальчика палкой по голове. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел вечером 4 мая. «Сегодня в 19:52 на Рябиновом бульваре девочка ударила моего сына палкой по голове. Пришел весь в крови, родители, кто узнал свою дочь, отзовитесь в личку», — написала Екатерина Туленкова в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован в нескольких местных пабликах. Пользователи порекомендовали автору обратиться с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 5-лений мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Следователи проводят по данному факту проверку.