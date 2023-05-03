03 мая 2023

В ХМАО девочка ударила сверстника палкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, аптечка, бинт
Мальчику потребовалась помощь после удара Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) девочка ударила мальчика палкой по голове. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел вечером 4 мая.

«Сегодня в 19:52 на Рябиновом бульваре девочка ударила моего сына палкой по голове. Пришел весь в крови, родители, кто узнал свою дочь, отзовитесь в личку», — написала Екатерина Туленкова в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

Пост опубликован в нескольких местных пабликах. Пользователи порекомендовали автору обратиться с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 5-лений мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Следователи проводят по данному факту проверку.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) девочка ударила мальчика палкой по голове. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел вечером 4 мая. «Сегодня в 19:52 на Рябиновом бульваре девочка ударила моего сына палкой по голове. Пришел весь в крови, родители, кто узнал свою дочь, отзовитесь в личку», — написала Екатерина Туленкова в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован в нескольких местных пабликах. Пользователи порекомендовали автору обратиться с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 5-лений мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Следователи проводят по данному факту проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...