В ХМАО девочка ударила сверстника палкой

В Нижневартовске (ХМАО) девочка ударила мальчика палкой по голове. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел вечером 4 мая.
«Сегодня в 19:52 на Рябиновом бульваре девочка ударила моего сына палкой по голове. Пришел весь в крови, родители, кто узнал свою дочь, отзовитесь в личку», — написала Екатерина Туленкова в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».
Пост опубликован в нескольких местных пабликах. Пользователи порекомендовали автору обратиться с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 5-лений мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Следователи проводят по данному факту проверку.
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