Взрыв в машине произошел во время задержания
При задержании ОМОНом неадекватно водителя в городе Ейск произошел взрыв. Движение в районе перекрыто. Об этом заявил исполняющий обязанности главы муниципального образования Ейского района Роман Бублик.
Машина взорвалась при задержании мужчины ОМОНом. Водитель «Нивы» был в неадекватном состоянии, цитирует Романа Бублика telegram-канал Eysk Podslushano. Уточняется, что движение в районе перекрыто.
«Двоих омоновцев контузило, хозяин Нивы скончался на месте. Район оцепили, работают правоохранители», — дополняет telegram-канал Kub Mash.
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