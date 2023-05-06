В Ейске произошел взрыв при задержании неадекватного водителя. Видео

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Взрыв в машине произошел во время задержания Фото:

При задержании ОМОНом неадекватно водителя в городе Ейск произошел взрыв. Движение в районе перекрыто. Об этом заявил исполняющий обязанности главы муниципального образования Ейского района Роман Бублик.

Машина взорвалась при задержании мужчины ОМОНом. Водитель «Нивы» был в неадекватном состоянии, цитирует Романа Бублика telegram-канал Eysk Podslushano. Уточняется, что движение в районе перекрыто.

«Двоих омоновцев контузило, хозяин Нивы скончался на месте. Район оцепили, работают правоохранители», — дополняет telegram-канал Kub Mash.

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При задержании ОМОНом неадекватно водителя в городе Ейск произошел взрыв. Движение в районе перекрыто. Об этом заявил исполняющий обязанности главы муниципального образования Ейского района Роман Бублик. Машина взорвалась при задержании мужчины ОМОНом. Водитель «Нивы» был в неадекватном состоянии, цитирует Романа Бублика telegram-канал Eysk Podslushano. Уточняется, что движение в районе перекрыто. «Двоих омоновцев контузило, хозяин Нивы скончался на месте. Район оцепили, работают правоохранители», — дополняет telegram-канал Kub Mash.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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