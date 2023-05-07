07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Жителей Екатеринбурга приглашают в Пермский край на сплав с посещением места активности НЛО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай. Челябинск, весло, сплав по реке, река ай
В Прикамье для туристов проводят сплав по реке, где была замечена активность НЛО Фото:

Туристический сплав по реке Сылва в Пермском крае организует компания из Екатеринбурга. Жителям столицы Урала в Прикамье предлагают не только насладиться активным отдыхом, но и посетить аномальную зону в Молебке, где, как уверяют уфологи, наблюдались различные неопознанные летающие объекты.

«Живописную скальную панораму по узкой и извилистой Сылве дополнит посещение так называемого Молебского треугольника, она же — Молебская аномальная зона. Свою славу она снискала как зона паранормальной активности, где происходят странные и необычные явления, такие как: светящиеся шары, изменение хода времени, левитация предметов и прочее-прочее. Так ли это — сможем проверить лично», — сообщается на сайте клуба путешествии «Спутник».

О том, что происходит в аномальной зоне, URA.RU подробно рассказывало ранее. Место агентство включило в топ мистических локаций для путешествий.

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Туристический сплав по реке Сылва в Пермском крае организует компания из Екатеринбурга. Жителям столицы Урала в Прикамье предлагают не только насладиться активным отдыхом, но и посетить аномальную зону в Молебке, где, как уверяют уфологи, наблюдались различные неопознанные летающие объекты. «Живописную скальную панораму по узкой и извилистой Сылве дополнит посещение так называемого Молебского треугольника, она же — Молебская аномальная зона. Свою славу она снискала как зона паранормальной активности, где происходят странные и необычные явления, такие как: светящиеся шары, изменение хода времени, левитация предметов и прочее-прочее. Так ли это — сможем проверить лично», — сообщается на сайте клуба путешествии «Спутник». О том, что происходит в аномальной зоне, URA.RU подробно рассказывало ранее. Место агентство включило в топ мистических локаций для путешествий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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