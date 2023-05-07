07 мая 2023

В челябинском отряде спецназначения Росгвардии назначен новый командир. Фото

Командиром челябинского отряда Росгвардии «Оберег» стал Александр Елисеев
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Челябинским отрядом спецназначения «Оберег» будет командовать подполковник из Новосибирска Фото:

Новым командиром отдельного отряда спецназначения войск Росгвардии «Оберег» назначен подполковник Александр Елисеев. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по УрФО.

«В Челябинске врио командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Дмитрий Черепанов вручил боевое знамя отдельного отряда специального ВНГ РФ новому командиру. Им стал подполковник Александр Елисеев», — говорится в сообщении ведомства.

Прежний командир отряда полковник Виталий Реммер переведен на вышестоящую должность в Южном округе. Он стал начальником отдела сил спецназначения. Новый командир челябинского отряда Александр Елисеев ранее служил на разных должностях в нескольких специальных отрядах Росгвардии в Нижнем Тагиле, Москве и Новосибирске.

Александр Елисеев принимает знамя от Виталия Реммера
Александр Елисеев принимает знамя от Виталия Реммера
Фото:

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Новым командиром отдельного отряда спецназначения войск Росгвардии «Оберег» назначен подполковник Александр Елисеев. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по УрФО. «В Челябинске врио командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Дмитрий Черепанов вручил боевое знамя отдельного отряда специального ВНГ РФ новому командиру. Им стал подполковник Александр Елисеев», — говорится в сообщении ведомства. Прежний командир отряда полковник Виталий Реммер переведен на вышестоящую должность в Южном округе. Он стал начальником отдела сил спецназначения. Новый командир челябинского отряда Александр Елисеев ранее служил на разных должностях в нескольких специальных отрядах Росгвардии в Нижнем Тагиле, Москве и Новосибирске.
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