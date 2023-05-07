07 мая 2023
06 мая 2023

В Сургуте при участии ЦВО установили легендарный танк

© Служба новостей «URA.RU»
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Танк Т-62, танк, т-62
Танк в город помогли доставить депутаты Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) в сквере на Иосифа Каролинского рядом с 31 школой установили легендарный танк Т-62, восстановленный активистами города. Об этом сообщил журналист URA.RU, находящийся на месте событий.

«Сегодня приобрел свое место танк Т-62. Это легендарная машина. Это традиции советского и российского оружия. Я благодарен Центральному военному округу за предоставленную машину. Я благодарен депутатам думы, кто доставил эту машину в город», — сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

Отдельную благодарность глава города выразил молодежной палате города. Они активно принимали участие в восстановление машины. «Ребята которые вложили силы и труд, чтоб ее восстановить. И это, наверное, одно из важных, что сегодня нужно делать, — беречь и охранять свою историю. Не позволить никому ее исказить или стереть. И мы точно справимся с этой задачей», — добавил Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге в ХМАО жители заметили военную технику. Грузовик вез в сторону города тот самый танк Т-62.

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В Сургуте (ХМАО) в сквере на Иосифа Каролинского рядом с 31 школой установили легендарный танк Т-62, восстановленный активистами города. Об этом сообщил журналист URA.RU, находящийся на месте событий. «Сегодня приобрел свое место танк Т-62. Это легендарная машина. Это традиции советского и российского оружия. Я благодарен Центральному военному округу за предоставленную машину. Я благодарен депутатам думы, кто доставил эту машину в город», — сообщил глава Сургута Андрей Филатов. Отдельную благодарность глава города выразил молодежной палате города. Они активно принимали участие в восстановление машины. «Ребята которые вложили силы и труд, чтоб ее восстановить. И это, наверное, одно из важных, что сегодня нужно делать, — беречь и охранять свою историю. Не позволить никому ее исказить или стереть. И мы точно справимся с этой задачей», — добавил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге в ХМАО жители заметили военную технику. Грузовик вез в сторону города тот самый танк Т-62.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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