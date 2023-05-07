В Сургуте при участии ЦВО установили легендарный танк

В Сургуте (ХМАО) в сквере на Иосифа Каролинского рядом с 31 школой установили легендарный танк Т-62, восстановленный активистами города. Об этом сообщил журналист URA.RU, находящийся на месте событий.
«Сегодня приобрел свое место танк Т-62. Это легендарная машина. Это традиции советского и российского оружия. Я благодарен Центральному военному округу за предоставленную машину. Я благодарен депутатам думы, кто доставил эту машину в город», — сообщил глава Сургута Андрей Филатов.
Отдельную благодарность глава города выразил молодежной палате города. Они активно принимали участие в восстановление машины. «Ребята которые вложили силы и труд, чтоб ее восстановить. И это, наверное, одно из важных, что сегодня нужно делать, — беречь и охранять свою историю. Не позволить никому ее исказить или стереть. И мы точно справимся с этой задачей», — добавил Филатов.
Ранее URA.RU сообщало, что на дороге в ХМАО жители заметили военную технику. Грузовик вез в сторону города тот самый танк Т-62.
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