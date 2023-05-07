Авария произошла в Ашинском районе
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. На месте ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«ДТП произошло на 1563-м километре автодороги Москва-Челябинск. „ВАЗ-2110“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Scania, после чего продолжил движение и врезался в „Газель“. Организовано реверсивное движение», — уточнили в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, в аварии пострадали водители «ВАЗа» и «Газели». На месте ДТП работают два экипажа ДПС.
В аварии пострадали водители «ВАЗа» и «Газели»
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