Авария произошла в Ашинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. На месте ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло на 1563-м километре автодороги Москва-Челябинск. „ВАЗ-2110“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Scania, после чего продолжил движение и врезался в „Газель“. Организовано реверсивное движение», — уточнили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, в аварии пострадали водители «ВАЗа» и «Газели». На месте ДТП работают два экипажа ДПС.