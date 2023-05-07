07 мая 2023

На челябинской трассе из-за массового ДТП ввели реверсивное движение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Авария произошла в Ашинском районе Фото:

Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. На месте ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло на 1563-м километре автодороги Москва-Челябинск. „ВАЗ-2110“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Scania, после чего продолжил движение и врезался в „Газель“. Организовано реверсивное движение», — уточнили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, в аварии пострадали водители «ВАЗа» и «Газели». На месте ДТП работают два экипажа ДПС.

Столкновение трех авто в Ашинском районе на трассе М5-Урал 8 мая - фото
В аварии пострадали водители «ВАЗа» и «Газели»

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Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. На месте ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «ДТП произошло на 1563-м километре автодороги Москва-Челябинск. „ВАЗ-2110“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Scania, после чего продолжил движение и врезался в „Газель“. Организовано реверсивное движение», — уточнили в Госавтоинспекции региона. По предварительным данным, в аварии пострадали водители «ВАЗа» и «Газели». На месте ДТП работают два экипажа ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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