Дымка от пожаров в соседних регионах накрыла Челябинск

Челябинцы жалуются на запах гари и дым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска жалуются на запах гари и дым, которые окутали город с утра вторника. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что дымка пришла из соседних областей, где бушуют природные пожары.

«Наблюдаемая дымка — результат крупных природных пожаров в соседних регионах — Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам сохранять спокойствие», — сообщили в ГУ МЧС региона.

Там добавили, что образованию дымки способствует отсутствие ветра. В Челябинской области ситуация по природным пожарам стабильная.

По данным МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС), в Челябинске до 10 мая установятся неблагоприятные метеоусловия. Прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления. Горожанам рекомендуют не открывать окна и при возможности не выходить на улицу.