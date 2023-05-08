08 мая 2023

Дымка от пожаров в соседних регионах накрыла Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
Челябинцы жалуются на запах гари и дым Фото:

Жители Челябинска жалуются на запах гари и дым, которые окутали город с утра вторника. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что дымка пришла из соседних областей, где бушуют природные пожары.

«Наблюдаемая дымка — результат крупных природных пожаров в соседних регионах — Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам сохранять спокойствие», — сообщили в ГУ МЧС региона.

Там добавили, что образованию дымки способствует отсутствие ветра. В Челябинской области ситуация по природным пожарам стабильная.

По данным МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС), в Челябинске до 10 мая установятся неблагоприятные метеоусловия. Прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления. Горожанам рекомендуют не открывать окна и при возможности не выходить на улицу.

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Жители Челябинска жалуются на запах гари и дым, которые окутали город с утра вторника. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что дымка пришла из соседних областей, где бушуют природные пожары. «Наблюдаемая дымка — результат крупных природных пожаров в соседних регионах — Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам сохранять спокойствие», — сообщили в ГУ МЧС региона. Там добавили, что образованию дымки способствует отсутствие ветра. В Челябинской области ситуация по природным пожарам стабильная. По данным МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС), в Челябинске до 10 мая установятся неблагоприятные метеоусловия. Прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления. Горожанам рекомендуют не открывать окна и при возможности не выходить на улицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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