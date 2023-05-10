Воронежский губернатор Гусев подтвердил атаку дронов на военный полигон

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку беспилотников на военный полигон в ночь на 10 мая. Глава региона заявил, что взял ситуацию под личный контроль.
«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», написал Александр Гусев в своем
По его словам, в данный момент продолжается работа с военным командованием и органами правопорядка. Также Гусев заявил о реализации дополнительных мер для обеспечения безопасности региона. Ситуацию он взял под личный контроль.
Ранее в СМИ писали, что два беспилотника совершили атаку на военный полигон в области. Тогда сообщалось, что в результате происшествия никто не погиб. Однако порядка 14 человек пострадали.
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