Воронежский губернатор Гусев подтвердил атаку дронов на военный полигон

10 мая 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Александр Гусев взял ситуацию с атакой беспилотников под личный контроль Фото: Министерство обороны Великобритании Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку беспилотников на военный полигон в ночь на 10 мая. Глава региона заявил, что взял ситуацию под личный контроль. «Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», написал Александр Гусев в своем telegram-канале . По его словам, в данный момент продолжается работа с военным командованием и органами правопорядка. Также Гусев заявил о реализации дополнительных мер для обеспечения безопасности региона. Ситуацию он взял под личный контроль. Ранее в СМИ писали, что два беспилотника совершили атаку на военный полигон в области. Тогда сообщалось, что в результате происшествия никто не погиб. Однако порядка 14 человек пострадали.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку беспилотников на военный полигон в ночь на 10 мая. Глава региона заявил, что взял ситуацию под личный контроль. «Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, в данный момент продолжается работа с военным командованием и органами правопорядка. Также Гусев заявил о реализации дополнительных мер для обеспечения безопасности региона. Ситуацию он взял под личный контроль. Ранее в СМИ писали, что два беспилотника совершили атаку на военный полигон в области. Тогда сообщалось, что в результате происшествия никто не погиб. Однако порядка 14 человек пострадали.