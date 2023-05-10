10 мая 2023

В Челябинске авто с механикой покупают в два раза чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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Авито, сайт объявлений. Челябинск, телефон, смартфон, объявление, авито
Авто с механической коробкой в Челябинске наиболее востребованы Фото:

В Челябинской области автомобили с механической коробкой переключения передач (КПП) покупают в два раза чаще. Как показало исследование платформы «Авито Авто», на «механику» приходится 66,2% общего спроса на авто с пробегом.

«В январе—апреле спрос на механику составил 66,2% от общего спроса на автомобили с пробегом. На коробку-автомат пришлось 27,3%, а на вариатор и роботизированную КПП — 3,7% и 2,7% соответственно», — отметили в пресс-службе классифайда.

По федеральным данным, больше всего за год вырос спрос на роботизированную коробку. Увеличение год к году составило 55,2%. Затем по динамике следуют авто с вариатором (47,9%). Востребованность автоматической коробки передач за тот же период возросла на 28,7%.

С начала 2023 года в Челябинске самым покупаемым авто с пробегом, имеющим автомат, стала Toyota Camry (4,1% от всего спроса на автоматические КПП). Также на верхних строках рейтинга в порядке убывания находятся Hyundai Solaris, Mercedes-Benz E-класса, Kia Rio и Mercedes-Benz C-класса.

Если говорить о самой популярной модели среди машин с пробегом на механической коробке передач, то в Челябинской области таким автомобилем стала Lada Priora (доля в 7,3% от общего объема спроса на машины с механической КПП). В топ-5 также вошли ВАЗ-2114 Samara, ВАЗ -2110, ВАЗ-2112 и Lada Granta.

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В Челябинской области автомобили с механической коробкой переключения передач (КПП) покупают в два раза чаще. Как показало исследование платформы «Авито Авто», на «механику» приходится 66,2% общего спроса на авто с пробегом. «В январе—апреле спрос на механику составил 66,2% от общего спроса на автомобили с пробегом. На коробку-автомат пришлось 27,3%, а на вариатор и роботизированную КПП — 3,7% и 2,7% соответственно», — отметили в пресс-службе классифайда. По федеральным данным, больше всего за год вырос спрос на роботизированную коробку. Увеличение год к году составило 55,2%. Затем по динамике следуют авто с вариатором (47,9%). Востребованность автоматической коробки передач за тот же период возросла на 28,7%. С начала 2023 года в Челябинске самым покупаемым авто с пробегом, имеющим автомат, стала Toyota Camry (4,1% от всего спроса на автоматические КПП). Также на верхних строках рейтинга в порядке убывания находятся Hyundai Solaris, Mercedes-Benz E-класса, Kia Rio и Mercedes-Benz C-класса. Если говорить о самой популярной модели среди машин с пробегом на механической коробке передач, то в Челябинской области таким автомобилем стала Lada Priora (доля в 7,3% от общего объема спроса на машины с механической КПП). В топ-5 также вошли ВАЗ-2114 Samara, ВАЗ -2110, ВАЗ-2112 и Lada Granta.
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© Служба новостей «URA.RU»
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