В Челябинске авто с механикой покупают в два раза чаще

Авто с механической коробкой в Челябинске наиболее востребованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области автомобили с механической коробкой переключения передач (КПП) покупают в два раза чаще. Как показало исследование платформы «Авито Авто», на «механику» приходится 66,2% общего спроса на авто с пробегом.

«В январе—апреле спрос на механику составил 66,2% от общего спроса на автомобили с пробегом. На коробку-автомат пришлось 27,3%, а на вариатор и роботизированную КПП — 3,7% и 2,7% соответственно», — отметили в пресс-службе классифайда.

По федеральным данным, больше всего за год вырос спрос на роботизированную коробку. Увеличение год к году составило 55,2%. Затем по динамике следуют авто с вариатором (47,9%). Востребованность автоматической коробки передач за тот же период возросла на 28,7%.

С начала 2023 года в Челябинске самым покупаемым авто с пробегом, имеющим автомат, стала Toyota Camry (4,1% от всего спроса на автоматические КПП). Также на верхних строках рейтинга в порядке убывания находятся Hyundai Solaris, Mercedes-Benz E-класса, Kia Rio и Mercedes-Benz C-класса.

Если говорить о самой популярной модели среди машин с пробегом на механической коробке передач, то в Челябинской области таким автомобилем стала Lada Priora (доля в 7,3% от общего объема спроса на машины с механической КПП). В топ-5 также вошли ВАЗ-2114 Samara, ВАЗ -2110, ВАЗ-2112 и Lada Granta.