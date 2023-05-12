Залужный заявил о планах Киева захватить Крым

13 мая 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Украина знает как захватить Крым, заявил Залужный Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона планирует захватить Крым, Донецкую и Луганскую области и знает, что для этого нужно. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что это требует большой работы. «Мы знаем, что нужно для того, чтобы захватить Крым, <…> Донецкую, Луганскую область. Но это очень и очень большой объем работы, который быстро не сделается», — сказал Залужный в интервью в спецпроекте Дмитрия Комарова «Год. За кадром». Ранее в рамках документального фильма Залужный рассказал о своем отношении к замминистра обороны РФ Валерию Герасимову. Он отметил, что Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и посоветовал украинцам относится к нему с уважением.

Украинская сторона планирует захватить Крым, Донецкую и Луганскую области и знает, что для этого нужно. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что это требует большой работы. «Мы знаем, что нужно для того, чтобы захватить Крым, <…> Донецкую, Луганскую область. Но это очень и очень большой объем работы, который быстро не сделается», — сказал Залужный в интервью в спецпроекте Дмитрия Комарова «Год. За кадром». Ранее в рамках документального фильма Залужный рассказал о своем отношении к замминистра обороны РФ Валерию Герасимову. Он отметил, что Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и посоветовал украинцам относится к нему с уважением.