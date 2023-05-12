Залужный заявил о планах Киева захватить Крым

Украинская сторона планирует захватить Крым, Донецкую и Луганскую области и знает, что для этого нужно. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что это требует большой работы.
«Мы знаем, что нужно для того, чтобы захватить Крым, <…> Донецкую, Луганскую область. Но это очень и очень большой объем работы, который быстро не сделается», — сказал Залужный в интервью в спецпроекте Дмитрия Комарова «Год. За кадром».
Ранее в рамках документального фильма Залужный рассказал о своем отношении к замминистра обороны РФ Валерию Герасимову. Он отметил, что Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и посоветовал украинцам относится к нему с уважением.
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