Задержан житель Подольска, призывавший ВСУ бомбить Москву

Следователи и полиция задержали жителя Подольска, призывавшего к терактам
Следователи и полиция задержали жителя Подольска, призывавшего к терактам

Житель Подольска арестован по обвинению в публичных призывах к Украине бомбить Москву. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В Подмосковье житель Подольска обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма», — написали в официальном telegram-канале СК РФ. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным ФСБ, мужчина 1985 года рождения размещал в проукраинских telegram-каналах материалы, содержащие призывы к нанесению ВСУ ударов по гражданской инфраструктуре Москвы.

В СК уточнили, что фигурант публиковал сообщения, доступные для неограниченного круга лиц, с призывами к террористической деятельности. По месту жительства обвиняемого провели обыски, оттуда изъяли технические устройства и иные предметы в интересах расследования. Назначена лингвистическая экспертиза опубликованных материалов. Следствие продолжает сбор доказательств. По части 2 статьи 205.2 УК РФ мужчине грозит срок лишения свободы. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. Противоправные действия были выявлены благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников правоохранительных органов.

