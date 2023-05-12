Количество пожаров в Свердловской области идет на уменьшение 13 мая 2023 в 09:33 Размер текста - 17 + Количество пожаров в Свердловской области постепенно сокращается Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области продолжает снижаться количество и площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. «Специалистам удалось полностью ликвидировать 14 возгораний на общей площади 16,7 тысячи гектаров. Ликвидированы пожары под Ревдой, в Режевском, Талицком, Белоярском городских округах», — приводит данные министерства официальный telegram-канал правительства Свердловской области и регионального оперативного штаба. Всего за прошедшие сутки площадь лесных пожаров сократилась на 11,8 тысячи гектаров. «По итогам 12 мая в регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются», — добавили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал особую установку региональным мэрам. Он поручил главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров. В Свердловской области продолжает снижаться количество и площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. «Специалистам удалось полностью ликвидировать 14 возгораний на общей площади 16,7 тысячи гектаров. Ликвидированы пожары под Ревдой, в Режевском, Талицком, Белоярском городских округах», — приводит данные министерства официальный telegram-канал правительства Свердловской области и регионального оперативного штаба. Всего за прошедшие сутки площадь лесных пожаров сократилась на 11,8 тысячи гектаров. «По итогам 12 мая в регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются», — добавили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал особую установку региональным мэрам. Он поручил главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям