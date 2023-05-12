12 мая 2023

Количество пожаров в Свердловской области идет на уменьшение

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Количество пожаров в Свердловской области постепенно сокращается Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области продолжает снижаться количество и площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

«Специалистам удалось полностью ликвидировать 14 возгораний на общей площади 16,7 тысячи гектаров. Ликвидированы пожары под Ревдой, в Режевском, Талицком, Белоярском городских округах», — приводит данные министерства официальный telegram-канал правительства Свердловской области и регионального оперативного штаба.

Всего за прошедшие сутки площадь лесных пожаров сократилась на 11,8 тысячи гектаров. «По итогам 12 мая в регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются», — добавили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал особую установку региональным мэрам. Он поручил главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров.

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В Свердловской области продолжает снижаться количество и площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. «Специалистам удалось полностью ликвидировать 14 возгораний на общей площади 16,7 тысячи гектаров. Ликвидированы пожары под Ревдой, в Режевском, Талицком, Белоярском городских округах», — приводит данные министерства официальный telegram-канал правительства Свердловской области и регионального оперативного штаба. Всего за прошедшие сутки площадь лесных пожаров сократилась на 11,8 тысячи гектаров. «По итогам 12 мая в регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются», — добавили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал особую установку региональным мэрам. Он поручил главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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