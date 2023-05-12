Количество пожаров в Свердловской области идет на уменьшение

В Свердловской области продолжает снижаться количество и площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.
«Специалистам удалось полностью ликвидировать 14 возгораний на общей площади 16,7 тысячи гектаров. Ликвидированы пожары под Ревдой, в Режевском, Талицком, Белоярском городских округах», — приводит данные министерства официальный telegram-канал правительства Свердловской области и регионального оперативного штаба.
Всего за прошедшие сутки площадь лесных пожаров сократилась на 11,8 тысячи гектаров. «По итогам 12 мая в регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются», — добавили в министерстве.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал особую установку региональным мэрам. Он поручил главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.