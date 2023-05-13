В Прикамье металлургический завод в два раза снизил прибыль

В Прикамье у металлургического завода упала прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае Лысьвенский металлургический завод более чем в два раза снизил прибыль. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«ООО „ММК — Лысьвенский металлургический завод“ снизил прибыль. Она упала с 2 млрд 812 тысяч рублей (2021 год) до 1 млрд 163 тысяч рублей (за отчетный 2022 год)», — указано в финансовом отчете.

По данным сервиса, выручка Лысьвенского металлургического завода снизилась на девять миллиардов рублей. «В 2021 году выручка была 29 млрд 246 тысяч рублей, а за 2022 год упала до 20 млрд 661 тысячи рублей», — написано в отчете предприятия.

По информации из открытых источников, Лысьвенский металлургический завод — это единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката, а также металла с полимерными покрытиями на его основе.

Ранее URA.RU писало, что «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», Пермский край) улучшил финансовые показатели. Чистая прибыль завода за 3 месяца 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилась более чем в 16 раз.