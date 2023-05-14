14 мая 2023

«Форэс» потратила на экологию в Свердловской области 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, аллея, растение, яблоня, дерево
В компании модернизируют производственное оборудование, чтобы сократить выбросы Фото:

Компания «ФОРЭС» потратила почти 100 млн рублей на природоохранные мероприятия в Свердловской области. Из них 90 млн — затраты на снижение загрязняющих выбросов, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«В 100 млн входит плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты населенных пунктов присутствия предприятия, затраты на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (около 90 млн рублей), затраты на обращение с отходами производства и регулярный мониторинг, с привлечением специализированных аккредитованных организаций», — рассказали представители «ФОРЭС».

По сравнению с 2020-м годом затраты на снижение выбросов снизились, но это связано с тем, что компания провела модернизация оборудования и перешла на «сухой способ» изготовления пропантов. «К 2022 году основные капиталоемкие преобразования были завершены и в прошлом году проводились уже финальные, запланированные работы на отдельных участках, наращивалась площадь фильтрации в очистных установках на технологических линиях», — добавили в «ФОРЭС».

Также выросли затраты на обслуживание очистных систем — на Асбестовское производстве направили 6,5 млн, в Курьинское подразделение 6,3 млн рублей, в Сухоложское — 14,3 млн, в Каменске-Уральском на нескольких пылеулавливающих системах заменили «Циклоны».

«Реновация по всему кругу производств „ФОРЭС“ в целом дала эффект: в Сухоложском городском округе и Каменске-Уральском объем выбросов „ФОРЭС“ в атмосферу сократился. Сухоложское подразделение стало первым, где полностью завершена реконструкция и выбросы газов сократились на 100 тонн по сравнению с предыдущим годом. В Каменск-Уральском подразделении в 2023 году начнется установка рукавного фильтра на печь обжига», — поделилась главный эколог компании Татьяна Сарапульцева.

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Компания «ФОРЭС» потратила почти 100 млн рублей на природоохранные мероприятия в Свердловской области. Из них 90 млн — затраты на снижение загрязняющих выбросов, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «В 100 млн входит плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты населенных пунктов присутствия предприятия, затраты на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (около 90 млн рублей), затраты на обращение с отходами производства и регулярный мониторинг, с привлечением специализированных аккредитованных организаций», — рассказали представители «ФОРЭС». По сравнению с 2020-м годом затраты на снижение выбросов снизились, но это связано с тем, что компания провела модернизация оборудования и перешла на «сухой способ» изготовления пропантов. «К 2022 году основные капиталоемкие преобразования были завершены и в прошлом году проводились уже финальные, запланированные работы на отдельных участках, наращивалась площадь фильтрации в очистных установках на технологических линиях», — добавили в «ФОРЭС». Также выросли затраты на обслуживание очистных систем — на Асбестовское производстве направили 6,5 млн, в Курьинское подразделение 6,3 млн рублей, в Сухоложское — 14,3 млн, в Каменске-Уральском на нескольких пылеулавливающих системах заменили «Циклоны». «Реновация по всему кругу производств „ФОРЭС“ в целом дала эффект: в Сухоложском городском округе и Каменске-Уральском объем выбросов „ФОРЭС“ в атмосферу сократился. Сухоложское подразделение стало первым, где полностью завершена реконструкция и выбросы газов сократились на 100 тонн по сравнению с предыдущим годом. В Каменск-Уральском подразделении в 2023 году начнется установка рукавного фильтра на печь обжига», — поделилась главный эколог компании Татьяна Сарапульцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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