15 мая 2023

После пожара в своей квартире пермяк стал должен соседке 200 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожаротушение, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Из-за тушения пожара квартиру пермячки залило водой Фото:

Жительница Перми отсудила у соседа более 200 тысяч рублей после пожара в его квартире. Жилье пермячки залило водой во время тушения огня в квартире ответчика, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Взыскать с ответчика в пользу истца 182 095 рублей в возмещение материального ущерба, 7 000 рублей компенсации морального вреда, 23 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Пермячка пояснила, что ее квартира находится под квартирой ответчика. У соседа сверху начался пожар на балконе из-за непотушенной сигареты, огонь потушили пожарные, при этом вся вода стекла вниз, повредив обои и стены. Истец пожаловалась в суде, что долго не могла жить в собственной квартире из-за запаха сырости, из-за этого испытывала стресс и была вынуждена тратить свои деньги на успокоительные.

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Жительница Перми отсудила у соседа более 200 тысяч рублей после пожара в его квартире. Жилье пермячки залило водой во время тушения огня в квартире ответчика, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Взыскать с ответчика в пользу истца 182 095 рублей в возмещение материального ущерба, 7 000 рублей компенсации морального вреда, 23 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Пермячка пояснила, что ее квартира находится под квартирой ответчика. У соседа сверху начался пожар на балконе из-за непотушенной сигареты, огонь потушили пожарные, при этом вся вода стекла вниз, повредив обои и стены. Истец пожаловалась в суде, что долго не могла жить в собственной квартире из-за запаха сырости, из-за этого испытывала стресс и была вынуждена тратить свои деньги на успокоительные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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