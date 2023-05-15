После пожара в своей квартире пермяк стал должен соседке 200 тысяч

16 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Из-за тушения пожара квартиру пермячки залило водой Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Перми отсудила у соседа более 200 тысяч рублей после пожара в его квартире. Жилье пермячки залило водой во время тушения огня в квартире ответчика, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Взыскать с ответчика в пользу истца 182 095 рублей в возмещение материального ущерба, 7 000 рублей компенсации морального вреда, 23 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Пермячка пояснила, что ее квартира находится под квартирой ответчика. У соседа сверху начался пожар на балконе из-за непотушенной сигареты, огонь потушили пожарные, при этом вся вода стекла вниз, повредив обои и стены. Истец пожаловалась в суде, что долго не могла жить в собственной квартире из-за запаха сырости, из-за этого испытывала стресс и была вынуждена тратить свои деньги на успокоительные.

Жительница Перми отсудила у соседа более 200 тысяч рублей после пожара в его квартире. Жилье пермячки залило водой во время тушения огня в квартире ответчика, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Взыскать с ответчика в пользу истца 182 095 рублей в возмещение материального ущерба, 7 000 рублей компенсации морального вреда, 23 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Пермячка пояснила, что ее квартира находится под квартирой ответчика. У соседа сверху начался пожар на балконе из-за непотушенной сигареты, огонь потушили пожарные, при этом вся вода стекла вниз, повредив обои и стены. Истец пожаловалась в суде, что долго не могла жить в собственной квартире из-за запаха сырости, из-за этого испытывала стресс и была вынуждена тратить свои деньги на успокоительные.