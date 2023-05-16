В пермском городе загорелась входная дверь в частном доме

В пермском городе Кизел загорелась входная дверь в частном доме

17 мая 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

В пермском городе пожарные потушили возгорание в частном доме за 5 минут. Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Кизел (Пермский край) горела входная дверь в частном доме на улице Фрунзе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании в частном доме поступило 16 мая в 06 часов 26 минут. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет», — уточнили в ведомстве. По информации чрезвычайного ведомства к месту возгорания на улицу Фрунзе были направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 12 человек личного состава и 4 единиц техники. Выяснилось, что по данным ведомства, загорелась входная дверь частного жилого дома, огонь потушили за пять минут. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми отсудила у соседа более 200 тысяч рублей после пожара в его квартире. Жилье пермячки залило водой во время тушения огня.

В городе Кизел (Пермский край) горела входная дверь в частном доме на улице Фрунзе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании в частном доме поступило 16 мая в 06 часов 26 минут. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет», — уточнили в ведомстве. По информации чрезвычайного ведомства к месту возгорания на улицу Фрунзе были направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 12 человек личного состава и 4 единиц техники. Выяснилось, что по данным ведомства, загорелась входная дверь частного жилого дома, огонь потушили за пять минут. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми отсудила у соседа более 200 тысяч рублей после пожара в его квартире. Жилье пермячки залило водой во время тушения огня.