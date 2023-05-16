Челябинск стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в России

17 мая 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

В апреле 2023 года цены на «вторичку» в Челябинске выросли на 19% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в России. Цена за квадратный метр в городе выросла на 19%, сообщает портал РБК со ссылкой на исследование «Авито.Недвижимость». «Лидером роста цен на вторичную недвижимость в стране в апреле 2023 стал Челябинск. Цена 1 квадратного метра вторичного жилья в городе повысилась на 19%, составив в среднем 59 тысяч рублей», — сообщается на сайте. По словам аналитиков, проводивших исследование, повышение цен на вторичную недвижимость связано со спросом на подобное жилье. Причем объем предложений за вышеуказанный период в Челябинске увеличился меньше, чем спрос. В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр.

Челябинск стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в России. Цена за квадратный метр в городе выросла на 19%, сообщает портал РБК со ссылкой на исследование «Авито.Недвижимость». «Лидером роста цен на вторичную недвижимость в стране в апреле 2023 стал Челябинск. Цена 1 квадратного метра вторичного жилья в городе повысилась на 19%, составив в среднем 59 тысяч рублей», — сообщается на сайте. По словам аналитиков, проводивших исследование, повышение цен на вторичную недвижимость связано со спросом на подобное жилье. Причем объем предложений за вышеуказанный период в Челябинске увеличился меньше, чем спрос. В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр.