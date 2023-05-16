16 мая 2023

Челябинск стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в России

© Служба новостей «URA.RU»
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В апреле 2023 года цены на «вторичку» в Челябинске выросли на 19% Фото:

Челябинск стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в России. Цена за квадратный метр в городе выросла на 19%, сообщает портал РБК со ссылкой на исследование «Авито.Недвижимость».

«Лидером роста цен на вторичную недвижимость в стране в апреле 2023 стал Челябинск. Цена 1 квадратного метра вторичного жилья в городе повысилась на 19%, составив в среднем 59 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

По словам аналитиков, проводивших исследование, повышение цен на вторичную недвижимость связано со спросом на подобное жилье. Причем объем предложений за вышеуказанный период в Челябинске увеличился меньше, чем спрос.

В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр.

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Челябинск стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в России. Цена за квадратный метр в городе выросла на 19%, сообщает портал РБК со ссылкой на исследование «Авито.Недвижимость». «Лидером роста цен на вторичную недвижимость в стране в апреле 2023 стал Челябинск. Цена 1 квадратного метра вторичного жилья в городе повысилась на 19%, составив в среднем 59 тысяч рублей», — сообщается на сайте. По словам аналитиков, проводивших исследование, повышение цен на вторичную недвижимость связано со спросом на подобное жилье. Причем объем предложений за вышеуказанный период в Челябинске увеличился меньше, чем спрос. В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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