Челябинск стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в России. Цена за квадратный метр в городе выросла на 19%, сообщает портал РБК со ссылкой на исследование «Авито.Недвижимость».
«Лидером роста цен на вторичную недвижимость в стране в апреле 2023 стал Челябинск. Цена 1 квадратного метра вторичного жилья в городе повысилась на 19%, составив в среднем 59 тысяч рублей», — сообщается на сайте.
По словам аналитиков, проводивших исследование, повышение цен на вторичную недвижимость связано со спросом на подобное жилье. Причем объем предложений за вышеуказанный период в Челябинске увеличился меньше, чем спрос.
В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.