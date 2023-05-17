В Свердловской области начали выполнять главное задание Куйвашева

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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
По поручению Евгения Куйвашева в регионе запускают медклассы Фото:

В Екатеринбурге на базе гимназии № 104 провели тестовые медицинские уроки для учащихся 3, 8, 10 классов. Данная мера рассчитана на то, чтобы решить кадровый дефицит в медицинских учреждениях Свердловской области. Соответсвующее поручение ранее давал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU рассказала депутат заксобрания региона Екатерина Есина.

«Профориентационная работа — это гарант решения кадрового вопроса в медицине завтра. Мы провели пробное занятие, чтобы отработать механику. Думаю, за время летних каникул удастся решить все организационные вопросы, и с началом учебного года во всех школах уральской столицы будут функционировать медклассы, а в дальнейшем и по всей Свердловской области», — поделилась Есина.

В течение дня с учениками 3, 8 и 10 классов занимались специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Свердловского областного медицинского колледжа и Красного креста. Специалисты по медицинской профилактике выстроили занятие с учетом возраста каждой группы. «Старшеклассникам давали наглядные лекции о последствиях курения, показывая на макетах патологии, которые могут развиться в легких и сердце. Для 3-классников, наоборот, постарались дать информацию в игровой форме», — отметила депутат заксо.

Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров решить кадровый дефицит врачей, который стал острейшей для региона проблемой. Позже в министерстве здравоохранения Свердловской области придумали, как решить проблему — в ведомстве решили массово запустить медклассы в школах.

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В Екатеринбурге на базе гимназии № 104 провели тестовые медицинские уроки для учащихся 3, 8, 10 классов. Данная мера рассчитана на то, чтобы решить кадровый дефицит в медицинских учреждениях Свердловской области. Соответсвующее поручение ранее давал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU рассказала депутат заксобрания региона Екатерина Есина. «Профориентационная работа — это гарант решения кадрового вопроса в медицине завтра. Мы провели пробное занятие, чтобы отработать механику. Думаю, за время летних каникул удастся решить все организационные вопросы, и с началом учебного года во всех школах уральской столицы будут функционировать медклассы, а в дальнейшем и по всей Свердловской области», — поделилась Есина. В течение дня с учениками 3, 8 и 10 классов занимались специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Свердловского областного медицинского колледжа и Красного креста. Специалисты по медицинской профилактике выстроили занятие с учетом возраста каждой группы. «Старшеклассникам давали наглядные лекции о последствиях курения, показывая на макетах патологии, которые могут развиться в легких и сердце. Для 3-классников, наоборот, постарались дать информацию в игровой форме», — отметила депутат заксо. Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров решить кадровый дефицит врачей, который стал острейшей для региона проблемой. Позже в министерстве здравоохранения Свердловской области придумали, как решить проблему — в ведомстве решили массово запустить медклассы в школах.
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