Челябинские волонтеры отправили на фронт полторы тонны картофеля

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ТЦ «Лента». Магнитогорск, овощи, продукты, картофель, урожай, еда
Картофель помогал собирать работник местной ТЭЦ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) передали военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, полторы тонны картофеля. Посылку помог собрать сотрудник местной электростанции.

«Отправили картофель, который передал работник ТЭЦ АО „Миасский машиностроительный завод“ Борис Соколов. Он предоставил уже больше полутора тонн картофеля: часть девочки сушат, делают супы, а остальное отравляется мешками», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

На фронт также отправлены умывальники и бочки для воды, которые помогли закупить сотрудники стоматологии «Феникс». Посылки для бойцов передала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы.

Волонтеры из Миасса с начала спецоперации активно помогают военнослужащим. Они регулярно отправляют на фронт посылки с необходимыми бойцам вещами. Военнослужащие в ответ посылают слова благодарности волонтерам.

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Волонтеры из Миасса (Челябинская область) передали военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, полторы тонны картофеля. Посылку помог собрать сотрудник местной электростанции. «Отправили картофель, который передал работник ТЭЦ АО „Миасский машиностроительный завод“ Борис Соколов. Он предоставил уже больше полутора тонн картофеля: часть девочки сушат, делают супы, а остальное отравляется мешками», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». На фронт также отправлены умывальники и бочки для воды, которые помогли закупить сотрудники стоматологии «Феникс». Посылки для бойцов передала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. Волонтеры из Миасса с начала спецоперации активно помогают военнослужащим. Они регулярно отправляют на фронт посылки с необходимыми бойцам вещами. Военнослужащие в ответ посылают слова благодарности волонтерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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