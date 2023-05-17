Челябинские волонтеры отправили на фронт полторы тонны картофеля

Картофель помогал собирать работник местной ТЭЦ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) передали военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, полторы тонны картофеля. Посылку помог собрать сотрудник местной электростанции.

«Отправили картофель, который передал работник ТЭЦ АО „Миасский машиностроительный завод“ Борис Соколов. Он предоставил уже больше полутора тонн картофеля: часть девочки сушат, делают супы, а остальное отравляется мешками», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

На фронт также отправлены умывальники и бочки для воды, которые помогли закупить сотрудники стоматологии «Феникс». Посылки для бойцов передала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы.

Волонтеры из Миасса с начала спецоперации активно помогают военнослужащим. Они регулярно отправляют на фронт посылки с необходимыми бойцам вещами. Военнослужащие в ответ посылают слова благодарности волонтерам.