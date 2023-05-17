В Екатеринбурге горит квартира в многоэтажке

17 мая 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Самостоятельно из ома эвакуировалось 40 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на на улице Репина, 105 горит квартира в 12-этажном доме. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. «Сегодня в 22:38 поступило сообщение о пожаре на Репина, 105. Горит квартира на 7-м этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 7 детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС сообщили, что тушении пожара участвуют пять единиц техники и 17 человек личного состава. «Прилагаются максимальные усилия для локализации пожара», — рассказали в пресс-службе. Обновлено в 23:55 (21:55 по московскому времени): добавлен комментарий пресс-службы МЧС Свердловской области. «В 22:50 пожарные локализовали пожар. В 23:21 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в МЧС.

В Екатеринбурге на на улице Репина, 105 горит квартира в 12-этажном доме. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. «Сегодня в 22:38 поступило сообщение о пожаре на Репина, 105. Горит квартира на 7-м этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 7 детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС сообщили, что тушении пожара участвуют пять единиц техники и 17 человек личного состава. «Прилагаются максимальные усилия для локализации пожара», — рассказали в пресс-службе. Обновлено в 23:55 (21:55 по московскому времени): добавлен комментарий пресс-службы МЧС Свердловской области. «В 22:50 пожарные локализовали пожар. В 23:21 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в МЧС.