В Екатеринбурге горит квартира в многоэтажке

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Пожар на Воровского. Тюмень , пожарная лестница, пожарные
Самостоятельно из ома эвакуировалось 40 человек Фото:

В Екатеринбурге на на улице Репина, 105 горит квартира в 12-этажном доме. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области.

«Сегодня в 22:38 поступило сообщение о пожаре на Репина, 105. Горит квартира на 7-м этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 7 детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС сообщили, что тушении пожара участвуют пять единиц техники и 17 человек личного состава. «Прилагаются максимальные усилия для локализации пожара», — рассказали в пресс-службе.

Обновлено в 23:55 (21:55 по московскому времени): добавлен комментарий пресс-службы МЧС Свердловской области.

«В 22:50 пожарные локализовали пожар. В 23:21 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в МЧС.

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В Екатеринбурге на на улице Репина, 105 горит квартира в 12-этажном доме. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. «Сегодня в 22:38 поступило сообщение о пожаре на Репина, 105. Горит квартира на 7-м этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 7 детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС сообщили, что тушении пожара участвуют пять единиц техники и 17 человек личного состава. «Прилагаются максимальные усилия для локализации пожара», — рассказали в пресс-службе. Обновлено в 23:55 (21:55 по московскому времени): добавлен комментарий пресс-службы МЧС Свердловской области. «В 22:50 пожарные локализовали пожар. В 23:21 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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