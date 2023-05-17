В Екатеринбурге горит квартира в многоэтажке

В Екатеринбурге на на улице Репина, 105 горит квартира в 12-этажном доме. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области.
«Сегодня в 22:38 поступило сообщение о пожаре на Репина, 105. Горит квартира на 7-м этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 7 детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В МЧС сообщили, что тушении пожара участвуют пять единиц техники и 17 человек личного состава. «Прилагаются максимальные усилия для локализации пожара», — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 23:55 (21:55 по московскому времени): добавлен комментарий пресс-службы МЧС Свердловской области.
«В 22:50 пожарные локализовали пожар. В 23:21 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в МЧС.
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