Свердловский минздрав готовит кадровый резерв из управленцев

18 мая 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Свердловский минздрав готовит кадры из числа перспективных медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство здравоохранения Свердловской области формирует кадровый резерв на руководящие должности в медицинские организации. Ответственность за выполнение данной задачи возложена на ГАУ ДПО «Уральский институт управления здравоохранением имени А.Б. Блохина». Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «В целях реализации кадровой политики, развития и внедрения эффективной системы управления медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Свердловской области, а также обеспечения эффективности подбора, своевременного оперативного назначения на вакантные должности руководителей медицинских организаций, мотивации карьерного роста перспективных сотрудников, улучшения качественного состава руководящего звена приказываю директору ГАУ ДПО „Уральский институт управления здравоохранением имени А.Б. Блохина“ организовать анкетирование специалистов с высшим медицинским образованием. По результатам анкетирования провести специальную оценку управленческих компетенций», — указано в документе. После чего региональный минздрав назначил ответственного за выполнение приказа. «Сформировать и представить список претендентов для включения в кадровый резерв в министерства здравоохранения Свердловской области в срок до 1 июля 2023 года. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замминистра Андрея Шастина», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что проблемы с кадрами в свердловском минздраве возникли давно. И речь идет не только о врачебных кадрах, но и об управленческих. Некоторые источники агентства заявляли о том, что нынешний министр Андрей Карлов не против покинуть свой пост, но не может этого сделать — нет претендентов на его место. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство здравоохранения Свердловской области формирует кадровый резерв на руководящие должности в медицинские организации. Ответственность за выполнение данной задачи возложена на ГАУ ДПО «Уральский институт управления здравоохранением имени А.Б. Блохина». Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «В целях реализации кадровой политики, развития и внедрения эффективной системы управления медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Свердловской области, а также обеспечения эффективности подбора, своевременного оперативного назначения на вакантные должности руководителей медицинских организаций, мотивации карьерного роста перспективных сотрудников, улучшения качественного состава руководящего звена приказываю директору ГАУ ДПО „Уральский институт управления здравоохранением имени А.Б. Блохина“ организовать анкетирование специалистов с высшим медицинским образованием. По результатам анкетирования провести специальную оценку управленческих компетенций», — указано в документе. После чего региональный минздрав назначил ответственного за выполнение приказа. «Сформировать и представить список претендентов для включения в кадровый резерв в министерства здравоохранения Свердловской области в срок до 1 июля 2023 года. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замминистра Андрея Шастина», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что проблемы с кадрами в свердловском минздраве возникли давно. И речь идет не только о врачебных кадрах, но и об управленческих. Некоторые источники агентства заявляли о том, что нынешний министр Андрей Карлов не против покинуть свой пост, но не может этого сделать — нет претендентов на его место.