Спецпредставитель Путина тайно посетил Екатеринбург

17 мая 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Информации о поездке Сергея Иванова в Екатеринбург в официальных источниках нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по вопросам экологии и транспорта, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов побывал в Екатеринбурге с частным визитом. По данным URA.RU, вечером 15 мая он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым (обсуждали, вероятно, пожары), а следующий день провел в компании экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына. Бизнесмен, в частности, показал Иванову, возглавляющему также попечительский совет «Российского военно-исторического общества», свой музей военной техники в Верхней Пышме. Вместе с ними был мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, прежде с Ивановым не знакомый. После они обедали в одном из ресторанов уральской столицы. Кто еще сидел за столом, неизвестно (но, говорят, не чиновники). В разговоре с URA.RU Орлов охарактеризовал Иванова как «очень разностороннего, опытного человека». И допустил, что Иванов приедет в Екатеринбург еще и в июне — на форум российских городов, удостоенных звания «Город трудовой доблести». Гвоздем программы станет открытие в центре уральской столицы специальной стелы — самой высокой в стране (42 метра). Ее строительство вот-вот завершится. Проезжая мимо во вторник, Иванов, по слухам, якобы сказал: «Красиво».

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по вопросам экологии и транспорта, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов побывал в Екатеринбурге с частным визитом. По данным URA.RU, вечером 15 мая он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым (обсуждали, вероятно, пожары), а следующий день провел в компании экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына. Бизнесмен, в частности, показал Иванову, возглавляющему также попечительский совет «Российского военно-исторического общества», свой музей военной техники в Верхней Пышме. Вместе с ними был мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, прежде с Ивановым не знакомый. После они обедали в одном из ресторанов уральской столицы. Кто еще сидел за столом, неизвестно (но, говорят, не чиновники). В разговоре с URA.RU Орлов охарактеризовал Иванова как «очень разностороннего, опытного человека». И допустил, что Иванов приедет в Екатеринбург еще и в июне — на форум российских городов, удостоенных звания «Город трудовой доблести». Гвоздем программы станет открытие в центре уральской столицы специальной стелы — самой высокой в стране (42 метра). Ее строительство вот-вот завершится. Проезжая мимо во вторник, Иванов, по слухам, якобы сказал: «Красиво».