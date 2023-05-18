18 мая 2023
17 мая 2023

В элитной школе политиков ХМАО ввели сухой закон. Инсайд

В школе политиков ХМАО «Лидеры изменения Югры 3.0» запретили употреблять алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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«Лидерам изменения Югры 3.0» ограничили алкоголь Фото:

В ХМАО участникам программы «Лидеры изменения Югры 3.0» — чиновникам из окружного правительства, мэрам и депутатам — запретили употреблять спиртное во время обучения. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском политбомонде.

«На предыдущем этапе скандал с подвыпившими студентами пришлось улаживать первому вице-губернатору Алексею Шипилову. К майской сессии в Калининграде организаторы учли опыт. Вечеринки с элитным алкоголем заменили на ЗОЖ и спорт», — сообщает инсайдер.

Несколько участников программы на условиях анонимности подтвердили, что введенные ограничения на алкоголь связаны с инцидентом в нижневартовском ресторане. После этого программу покинул Дмитрий Тей, которого инсайдеры называли в числе зачинщиков. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО подтвердили отчисление Тея из программы. Ответ на вопрос в депсвязей корреспондента URA.RU о введении ограничений на алкоголь ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что первому вице-губернатору ХМАО Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале «Лидеров изменений». Участник инцидента Тей заявил, что они с оппонентом просто громко поспорили.

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В ХМАО участникам программы «Лидеры изменения Югры 3.0» — чиновникам из окружного правительства, мэрам и депутатам — запретили употреблять спиртное во время обучения. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском политбомонде. «На предыдущем этапе скандал с подвыпившими студентами пришлось улаживать первому вице-губернатору Алексею Шипилову. К майской сессии в Калининграде организаторы учли опыт. Вечеринки с элитным алкоголем заменили на ЗОЖ и спорт», — сообщает инсайдер. Несколько участников программы на условиях анонимности подтвердили, что введенные ограничения на алкоголь связаны с инцидентом в нижневартовском ресторане. После этого программу покинул Дмитрий Тей, которого инсайдеры называли в числе зачинщиков. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО подтвердили отчисление Тея из программы. Ответ на вопрос в депсвязей корреспондента URA.RU о введении ограничений на алкоголь ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что первому вице-губернатору ХМАО Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале «Лидеров изменений». Участник инцидента Тей заявил, что они с оппонентом просто громко поспорили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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