Роспотребнадзор назвал пермские территории, где чаще обращаются с укусами клещей

Жители Пермского муниципального района чаще всего обращаются с укусами клещей в Пермском крае

19 мая 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Более трети клещей были переносчиками инфекций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю составили рейтинг территорий, жители которых чаще обращаются к врачам после укуса клещей. В текущем году больше всего обратившихся было в Пермском муниципальном районе и ЗАТО Звездный. Статистика опубликована на сайте надзорного органа. «Пермский муниципальный район, ЗАТО Звездный, 603 лиц обратились с присасыванием клеща», — говорится на сайте. Всего с начала сезона клещи укусили 3192 человек в регионе. На втором месте с большим отрывом расположился Чайковский с 219 обратившимися за помощью. На третьем месте — Краснокамск (217 человек). На четвертом и пятом месте Кунгурский и Верещагинский округа с 141 и 134 укушенными, соответственно. Отмечается, что более трети паразитов, которые кусали пермяков были переносчиками опасных заболеваний. 33,5% клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,7% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,0% инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,2% клещевым вирусным энцефалитом. Чаще всего пермяков кусали на дачах и при посещении лесов.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю составили рейтинг территорий, жители которых чаще обращаются к врачам после укуса клещей. В текущем году больше всего обратившихся было в Пермском муниципальном районе и ЗАТО Звездный. Статистика опубликована на сайте надзорного органа. «Пермский муниципальный район, ЗАТО Звездный, 603 лиц обратились с присасыванием клеща», — говорится на сайте. Всего с начала сезона клещи укусили 3192 человек в регионе. На втором месте с большим отрывом расположился Чайковский с 219 обратившимися за помощью. На третьем месте — Краснокамск (217 человек). На четвертом и пятом месте Кунгурский и Верещагинский округа с 141 и 134 укушенными, соответственно. Отмечается, что более трети паразитов, которые кусали пермяков были переносчиками опасных заболеваний. 33,5% клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,7% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,0% инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,2% клещевым вирусным энцефалитом. Чаще всего пермяков кусали на дачах и при посещении лесов.