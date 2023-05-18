Роспотребнадзор назвал пермские территории, где чаще обращаются с укусами клещей

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю составили рейтинг территорий, жители которых чаще обращаются к врачам после укуса клещей. В текущем году больше всего обратившихся было в Пермском муниципальном районе и ЗАТО Звездный. Статистика опубликована на сайте надзорного органа.
«Пермский муниципальный район, ЗАТО Звездный, 603 лиц обратились с присасыванием клеща», — говорится на сайте. Всего с начала сезона клещи укусили 3192 человек в регионе.
На втором месте с большим отрывом расположился Чайковский с 219 обратившимися за помощью. На третьем месте — Краснокамск (217 человек). На четвертом и пятом месте Кунгурский и Верещагинский округа с 141 и 134 укушенными, соответственно.
Отмечается, что более трети паразитов, которые кусали пермяков были переносчиками опасных заболеваний. 33,5% клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,7% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,0% инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,2% клещевым вирусным энцефалитом. Чаще всего пермяков кусали на дачах и при посещении лесов.
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