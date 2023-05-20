Екатеринбуржцам презентовали самый маленький музей и народный букварь на «Ночь музеев». Фоторепортаж

21 мая 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге презентовали «Уральский народный букварь» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 20 мая прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Культурные места были доступны для екатеринбуржцев с 11 часов дня до двух часов ночи 21 апреля. URA.RU собрало кадры с самых нестандартных выставок и показов в музеях уральской столицы. На Плотинке возле Водонапорной башни открыли самый маленький музей с миниатюрами, площадь которых составила менее одного квадратного метра. Екатеринбуржцы бесплатно смогли увидеть работы-миниатюры, где авторы изобразили городские достопримечательности, а также копии картин и экспонатов из музеев столицы Урала. «Там была огромная толпа, из-за чего было не протолкнуться, и представители музея решили экспозицию закрыт чуть позже, чтобы ее не растоптали», — рассказал читатель URA.RU. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU В Литературном квартале презентовали «Уральский народный букварь». Организаторы изобразили на траве 12 слов, которые употребляли в недалеком прошлом коренные уральцы. В частности, екатеринбуржцы смогли увидеть на газоне слова «ухобор», «айда», «ерепеня» и «худыня». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU В кластере Л52 устроили гаражную распродажу. По словам организаторов, цель мероприятия быстро и просто избавиться от вещей. На распродажи размещали свои работы начинающие мастера, дизайнеры и небольшие магазины. Одним из лотов было вино 1966 года. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ранее URA.RU сообщало, что ради «Ночи музеев» в Екатеринбурге продлили работу общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы начали развозить горожан в час ночи. Также агентство рассказывало, что посетителей ресторана «Вкусно — и точка» — одной из площадок «Ночи музеев эвакуировали из-за сообщения о минировании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 20 мая прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Культурные места были доступны для екатеринбуржцев с 11 часов дня до двух часов ночи 21 апреля. URA.RU собрало кадры с самых нестандартных выставок и показов в музеях уральской столицы. На Плотинке возле Водонапорной башни открыли самый маленький музей с миниатюрами, площадь которых составила менее одного квадратного метра. Екатеринбуржцы бесплатно смогли увидеть работы-миниатюры, где авторы изобразили городские достопримечательности, а также копии картин и экспонатов из музеев столицы Урала. «Там была огромная толпа, из-за чего было не протолкнуться, и представители музея решили экспозицию закрыт чуть позже, чтобы ее не растоптали», — рассказал читатель URA.RU. В Литературном квартале презентовали «Уральский народный букварь». Организаторы изобразили на траве 12 слов, которые употребляли в недалеком прошлом коренные уральцы. В частности, екатеринбуржцы смогли увидеть на газоне слова «ухобор», «айда», «ерепеня» и «худыня». В кластере Л52 устроили гаражную распродажу. По словам организаторов, цель мероприятия быстро и просто избавиться от вещей. На распродажи размещали свои работы начинающие мастера, дизайнеры и небольшие магазины. Одним из лотов было вино 1966 года. Ранее URA.RU сообщало, что ради «Ночи музеев» в Екатеринбурге продлили работу общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы начали развозить горожан в час ночи. Также агентство рассказывало, что посетителей ресторана «Вкусно — и точка» — одной из площадок «Ночи музеев эвакуировали из-за сообщения о минировании.