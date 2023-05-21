С 22 мая начнется предварительное голосование избирателей за партийных кандидатов, которые будут затем выдвигаться на выборы в единый день голосования 10 сентября. Данный процесс также называют праймериз. URA.RU приводит информацию о том, как будут проходить праймериз в этом году.
Что такое праймериз и кто в них участвует?
Праймериз — это предварительное голосование, которое позволяет определить, кто из кандидатов более популярен в глазах избирателей. Его инициирует партия «Единая Россия».
Принять участие в качестве кандидатов смогут члены партии «Единая Россия», ее сторонники, а также беспартийные граждане. В них также может поучаствовать и представитель из другой партии при условии, если он выйдет из нее.
По итогам результатов будет сформирован список кандидатов с наибольшим количеством голосов, которые будут баллотироваться на выборы в единый день голосования. В 2023 году они пройдут 10 сентября.
Кандидаты, принимающие участие в праймериз, не должны иметь судимостей и активов за границей. На выборы могут баллотироваться только граждане РФ. Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая на сайте праймериз «Единой России».
Сроки проведения предварительного голосования
Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая на сайте праймериз «Единой России». Регистрация граждан, которые хотят проголосовать за своего кандидата, открылась с 17 апреля. До 26 мая любой россиянин старше 18 лет может принять участие в праймериз на
Как проголосовать?
При регистрации на праймериз избирателю необходимо подтвердить свою личность через портал «Госуслуги». Все желающие принять участие в голосовании должны зарегистрироваться до 26 мая. Регистрация на предварительное голосование происходит по месту регистрации избирателя. Для подтверждения информации можно загрузить фотографию паспорта с отметкой о текущем месте регистрации.
Праймериз будут проходить в электронном формате. Исключение составляют новые российские территории — там граждане будут голосовать очно.
Представители партии «Единая Россия» отмечают, что электронное голосование будет проходить с использованием технологии «блокчейн». Эта технология позволит защитить голоса избирателей и исключит возможность фальсификации выборов.
Последние новости о праймериз «Единой России»
В конце апреля партия «Единой России» подвела итоги регистрации на праймериз. Всего на голосование от кандидатов было подано 13 тысяч заявок. За место боролись по пять человек. Причем только 14% заявок поступило от действующих народных избранников, остальные 86% заявок подавали новички. Также среди кандидатов есть и участники спецоперации на Украине.
В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. Также будут проведены довыборы в Госдуму РФ и избрание мэра Москвы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!