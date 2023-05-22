Свердловчанку, едва не выпавшую с годовалым сыном из окна, отправили в больницу

Женщина чуть не выпала с годовалым ребенком из окна Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) женщину, которая вылезла на карниз вместе с годовалым сыном, отправили в больницу. Семья состоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), сообщает ГУ МВД по Свердловской области. Ранее эту женщину видели в аналогической ситуации на Челюскинцев, 11.

«В Асбесте женщину, которая вылезла на карниз вместе с ребенком, отправили в профильное медицинское учреждение. Годовалого мальчика госпитализировали в медучреждение. У женщины двое сыновей. Семья состоит на учете в ПНД. В декабре 2022 года у нее забирали детей, но в апреле органы опеки вернули их обратно. Дети растут в неполной семье. Полицейские держат ситуацию на контроле, идет проверка», — сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что двухлетняя девочка погибла, выпав с 9-го этажа в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Шефской. Ребенок умер до прибытия скорой помощи.