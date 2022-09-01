01 сентября 2022

В Екатеринбурге двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с 9-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало сноса Ховринской больницы в Москве, вид из окна, открытое окно, окно, ховринская больница
В причинах гибели девочки разбираются следователи Фото:

Двухлетняя девочка погибла, выпав с 9-но этажа в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

«На улице Шефская, 89 ребенок двух лет выпал из окна. Девочка умерла до прибытия скорой помощи», — пояснил источник.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. В пресс-службе Свердловского следственного комитета воздержались от комментария по теме.

Ранее URA.RU сообщало, что с поселке Исток неизвестный напал на 16-летнюю девушку. С множеством колото-резаных ранений девушка госпитализирована.

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Двухлетняя девочка погибла, выпав с 9-но этажа в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города. «На улице Шефская, 89 ребенок двух лет выпал из окна. Девочка умерла до прибытия скорой помощи», — пояснил источник. Сейчас на месте трагедии работают следователи. В пресс-службе Свердловского следственного комитета воздержались от комментария по теме. Ранее URA.RU сообщало, что с поселке Исток неизвестный напал на 16-летнюю девушку. С множеством колото-резаных ранений девушка госпитализирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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