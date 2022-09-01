В Екатеринбурге двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с 9-го этажа

В причинах гибели девочки разбираются следователи
Двухлетняя девочка погибла, выпав с 9-но этажа в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.
«На улице Шефская, 89 ребенок двух лет выпал из окна. Девочка умерла до прибытия скорой помощи», — пояснил источник.
Сейчас на месте трагедии работают следователи. В пресс-службе Свердловского следственного комитета воздержались от комментария по теме.
Ранее URA.RU сообщало, что с поселке Исток неизвестный напал на 16-летнюю девушку. С множеством колото-резаных ранений девушка госпитализирована.
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