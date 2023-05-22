В Екатеринбурге на стройплощадке экскаватор ковшом убил рабочего

В Екатеринбурге мужчину убило ковшом экскаватор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге на стройплощадке ковшом от экскаватора убило рабочего. Инцидент произошел в Академической районе города, сообщают читатели URA.RU.

«Мужчина был разнорабочим. Трагедия произошла на улице Академика Парина. Ковш попал мужчине по голове. Дом на Парина, кстати, еще строится», — делятся собеседники агентства.

Трагедия произошла на площадке канализационной насосной станции. «Мы не имеем отношения к этому происшествию», — сообщили Е1 в компании «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова»).

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на стройке по улице Высоцкого мужчина сорвался с 23 этажа и упал в шахту лифта. От полученных травм он умер на месте.