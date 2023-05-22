В Екатеринбурге на стройплощадке экскаватор ковшом убил рабочего

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Стройплощадка. Екатеринбург, экскаватор, котлован, здание, строительство, стройка
В Екатеринбурге мужчину убило ковшом экскаватор Фото:

В Екатеринбурге на стройплощадке ковшом от экскаватора убило рабочего. Инцидент произошел в Академической районе города, сообщают читатели URA.RU.

«Мужчина был разнорабочим. Трагедия произошла на улице Академика Парина. Ковш попал мужчине по голове. Дом на Парина, кстати, еще строится», — делятся собеседники агентства.

Трагедия произошла на площадке канализационной насосной станции. «Мы не имеем отношения к этому происшествию», — сообщили Е1 в компании «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова»).

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на стройке по улице Высоцкого мужчина сорвался с 23 этажа и упал в шахту лифта. От полученных травм он умер на месте.

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В Екатеринбурге на стройплощадке ковшом от экскаватора убило рабочего. Инцидент произошел в Академической районе города, сообщают читатели URA.RU. «Мужчина был разнорабочим. Трагедия произошла на улице Академика Парина. Ковш попал мужчине по голове. Дом на Парина, кстати, еще строится», — делятся собеседники агентства. Трагедия произошла на площадке канализационной насосной станции. «Мы не имеем отношения к этому происшествию», — сообщили Е1 в компании «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова»). Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на стройке по улице Высоцкого мужчина сорвался с 23 этажа и упал в шахту лифта. От полученных травм он умер на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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